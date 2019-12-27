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      Кабмин одобрил законопроект о реформе рынка труда

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      Кабмин одобрил законопроект о реформе рынка труда / kmu.gov.ua

      Кабинет Министров одобрил законопроект о труде, который впоследствии внесут на рассмотрение Верховной Рады. Предполагается, что реформа рынка труда за 5 лет создаст миллион новых рабочих мест и позволит находить новую работу за 2 месяца.

      "Эта инициатива – это про лучшую работу, более высокую зарплату и новые карьерные возможности для каждого", – сообщил в телеграм-канале после заседания глава правительства Алексей Гончарук.

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      Гончарук назвал 5 ключевых нововведений:

      • сохранение и расширение социальных прав работников;
      • увеличение количества легальных рабочих мест;
      • равные возможности для мужчин и женщин в сфере труда;
      • повышение доходов работников по всей Украине;
      • гармонизация украинского законодательства с европейским.

      Что предусматривает законопроект О рынке труда: детали

      • Предлагает установить несколько видов трудовых договоров – бессрочные, срочные, краткосрочные, сезонные, с нефиксированным рабочим временем, ученический трудовой договор, трудовой договор с домашним работником;
      • Установить порядок расторжения трудового договора работодателем, в том числе в связи с нарушением работником условий договора. В частности, по инициативе работодателя договор может быть расторгнут по причине нарушения его условий более чем 2 раза в течение 180 календарных дней;
      • Ввести возможность устанавливать сокращенное рабочее время для отдельных категорий работников, а также регламентировать время работы ночью и определить понятие гибкого режима рабочего времени и дистанционной работы.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Реформы Работа Рынок труда
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