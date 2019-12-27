Кабмин одобрил законопроект о реформе рынка труда

Кабинет Министров одобрил законопроект о труде, который впоследствии внесут на рассмотрение Верховной Рады. Предполагается, что реформа рынка труда за 5 лет создаст миллион новых рабочих мест и позволит находить новую работу за 2 месяца.

"Эта инициатива – это про лучшую работу, более высокую зарплату и новые карьерные возможности для каждого", – сообщил в телеграм-канале после заседания глава правительства Алексей Гончарук. Читайте также: Как планируют изменить Трудовой кодекс: удаленная работа и гибкий график Гончарук назвал 5 ключевых нововведений: сохранение и расширение социальных прав работников;

увеличение количества легальных рабочих мест;

равные возможности для мужчин и женщин в сфере труда;

повышение доходов работников по всей Украине;

гармонизация украинского законодательства с европейским. Что предусматривает законопроект О рынке труда: детали Предлагает установить несколько видов трудовых договоров – бессрочные, срочные, краткосрочные, сезонные, с нефиксированным рабочим временем, ученический трудовой договор, трудовой договор с домашним работником;

– бессрочные, срочные, краткосрочные, сезонные, с нефиксированным рабочим временем, ученический трудовой договор, трудовой договор с домашним работником; Установить порядок расторжения трудового договора работодателем , в том числе в связи с нарушением работником условий договора. В частности, по инициативе работодателя договор может быть расторгнут по причине нарушения его условий более чем 2 раза в течение 180 календарных дней;

, в том числе в связи с нарушением работником условий договора. В частности, по инициативе работодателя договор может быть расторгнут по причине нарушения его условий более чем 2 раза в течение 180 календарных дней; Ввести возможность устанавливать сокращенное рабочее время для отдельных категорий работников, а также регламентировать время работы ночью и определить понятие гибкого режима рабочего времени и дистанционной работы. Читайте также: Выпускники украинских университетов не работают по специальности: главные причины и последствия