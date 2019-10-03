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      Кабмин подписал меморандум о сотрудничестве с Нацбанком: что это означает

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      Кабмин подписал меморандум о сотрудничестве с Нацбанком
      Кабмин подписал меморандум о сотрудничестве с Нацбанком / facebook.com/PMHoncharuk

      Кабинет министров Украины подписал меморандум о сотрудничестве с Национальным банком. Целью документа является совместное достижение экономического роста Украины.

      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в фейсбуке написал, что подписание меморандума – это выход на новый уровень отношений правительства и НБУ.

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      Наша кооперация будет иметь разные формы: это и обмен информацией, и регулярные встречи, и своевременное информирование друг друга об изменениях, – пояснил Гончарук.

      В Нацбанке утверждают, что целью меморандума является достижение экономического роста и ценовой стабильности. Совместные действия правительства и центрального банка должны привести к более быстрому снижению инфляции в Украине и процентных ставок по кредитам в банках.

      Согласно меморандуму, НБУ в дальнейшем будет проводить монетарную политику, направленную на снижение инфляции до цели 5% с допустимым диапазоном отклонений +/-1 п.п. Со своей стороны правительство обязалось поддерживать снижение инфляции до уровня 5% путем проведения взвешенной экономической политики.

      Кабмин также обязался:

      • уменьшать государственный долг;
      • развивать финансовый рынок;
      • проводить прозрачную приватизацию и эффективную антимонопольную политику;
      • уменьшать долю государства на банковском рынке до 20%.

      Председатель Национального банка Украины Яков Смолий отметил, что в меморандуме закрепили шаги, которые будут координировать и со стороны НБУ и со стороны Кабмина.

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      Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщал, что меморандум между правительством и НБУ подпишут для того, чтобы прекратить скрытый конфликт между институтами.

      "Те кто следят за отношениями между правительством и НБУ, поймут, что происходит фундаментальная смена, и мы переходим от конфликта, во времена предыдущих правительств, к сотрудничеству", – утверждал Милованов.

      Алексей Гончарук и Яков Смолий подписали меморандум о сотрудничестве: смотрите видео

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости Украины Кабинет Министров Украины Финансы Инфляция НБУ Яков Смолий Алексей Гончарук
      Источник: 24 канал
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