Кабмин подписал меморандум о сотрудничестве с Нацбанком: что это означает

Кабинет министров Украины подписал меморандум о сотрудничестве с Национальным банком. Целью документа является совместное достижение экономического роста Украины.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в фейсбуке написал, что подписание меморандума – это выход на новый уровень отношений правительства и НБУ.

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Наша кооперация будет иметь разные формы: это и обмен информацией, и регулярные встречи, и своевременное информирование друг друга об изменениях, – пояснил Гончарук.

В Нацбанке утверждают, что целью меморандума является достижение экономического роста и ценовой стабильности. Совместные действия правительства и центрального банка должны привести к более быстрому снижению инфляции в Украине и процентных ставок по кредитам в банках.

Согласно меморандуму, НБУ в дальнейшем будет проводить монетарную политику, направленную на снижение инфляции до цели 5% с допустимым диапазоном отклонений +/-1 п.п. Со своей стороны правительство обязалось поддерживать снижение инфляции до уровня 5% путем проведения взвешенной экономической политики.

Кабмин также обязался:

уменьшать государственный долг;

развивать финансовый рынок;

проводить прозрачную приватизацию и эффективную антимонопольную политику;

уменьшать долю государства на банковском рынке до 20%.

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий отметил, что в меморандуме закрепили шаги, которые будут координировать и со стороны НБУ и со стороны Кабмина.

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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщал, что меморандум между правительством и НБУ подпишут для того, чтобы прекратить скрытый конфликт между институтами.

"Те кто следят за отношениями между правительством и НБУ, поймут, что происходит фундаментальная смена, и мы переходим от конфликта, во времена предыдущих правительств, к сотрудничеству", – утверждал Милованов.

Алексей Гончарук и Яков Смолий подписали меморандум о сотрудничестве: смотрите видео