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      Кабмин принял новое постановление о проверке бизнеса со стороны Гоструда: плюсы и минусы

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      "Суд покрывает теневиков" – так отреагировал один из чиновников на решение суда об отмене постановления Кабмина о проверках бизнеса со стороны Гоструда. Сейчас Кабмин уже принял новое постановление, которое имеет положительные и отрицательные изменения в работе инспекторов.

      Где именно искать правду и какова позиция регуляторной службы в этом вопросе, а также по другим резонансным делам – рассказала Ксения Ляпина, глава Государственной регуляторной службы Украины в эфире 24 канала.

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      Реальная ситуация, по словам Ляпиной, выглядит совсем иначе. Ни один "теневик" во время проверок Государственной службой Украины по вопросам труда не пострадал. "Потому что на самом деле у них нет полномочий проверять то, что не является субъектом. Согласно сегодняшнему законодательству, только полиция может сделать", – добавила она.

      21 августа было принято новое постановление, которое отличается от предыдущего. Но мое предложение было таково: отложить принятие постановления и доработать его профессионально, чтобы оно было полезным и эффективным, и в то же время не создавало лишнего давления. Мы хотели принять это решение, но определенные органы очень спешили его принять,
      – заявила чиновница.

      Ляпина отметила, что субъекты хозяйствования будут снова оспаривать это постановление, поскольку оно принято с нарушением законодательства.

      О чем идет речь в постановлении? "Во-первых, постановление меняет базовую преамбулу, которая определяет круг влияния на эти инспекционные посещения. Если в постановлении, которое суд обжаловал накануне, орган Гоструда и местное самоуправление выводили за пределы закона о государственном надзоре и контроле, то в этом постановлении об этом даже не упоминалось", – ответила она.

      Інспектори можуть здійснювати перевірки без попередження
      Инспекторы могут осуществлять проверки без предупреждения

      Что в постановлении положительного? По словам Ляпиной, положительным является то, что в порядке проведения контроля есть конечный акт о результатах проверки, а также добавлено, что он завершается возможностью предписания об устранении нарушений. "Ведь основная функция постановления не наказать бизнес, а только предупредить и посоветовать, как исправить проблему, а затем проверить выполнение", – подчеркнула она.

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      Что негативного? "Включили в круг инспекторов, кто будет осуществлять эту проверку, и представителей местного самоуправления, хотя закон и суд говорит, что нет у субъектов местного самоуправления права на осуществление мероприятий по государственному надзору. Второе – это недоразумение относительно посещения и предупреждения. Отмечу, что, по закону, проверка может проводиться без предупреждения, но только контрлером, который должен предъявить необходимые документы и внести результаты в систему", – подытожила Ляпина.

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      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Бизнес Рынок труда
      Источник: 24 канал
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