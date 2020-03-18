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      Кабмин будет регулировать цены на авиабилеты

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      При введении карантина в Украине из-за эпидемии коронавируса цены на некоторые товары и услуги значительно выросли. В Кабинете Министров Украины решили бороться с такой спекуляцией.

      Информацию о принятии постановления, предусматривающего ценовое регулирование, озвучил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время брифинга по итогам заседания правительства.

      "У нас было принято постановление, которое предусматривает ценовое регулирование, чтобы не было тех спекуляций. Как вы знаете, несколько дней назад авиаперевозчики спекулировали на стоимости, учитывая тот избыточный спрос, который есть на авиаперевозки", – заявил Владислав Криклий.

      К слову Нерегулярные рейсы из ряда стран таки будут летать в Украину: список

      Самого постановления еще нет на сайте Кабинета Министров Украины. Не обнародовано оно и на сайтах других официальных учреждений.

      • 16 марта в Украине закрыли границу для въезда иностранцев. С 17 марта в Украине прекратили авиасообщение. Однако украинцы могут попасть в Украину.
      • После объявления карантина в Украине и других европейских странах, многие украинцы решили вернуться на родину. В то же время авиакомпании в настоящее время существенно подняли цены на билеты.
      • Так, в авиакомпании "Международные авиалинии Украины" стоимость билетов на некоторых направлениях достигла 30 тысяч гривен.
      • В самой компании это объяснили дополнительным спросом, что автоматически повышает стоимость билетов, а не ручным регулированием.
      • Между тем Антимонопольный комитет проверит, было ли завышение цен законным. Если вина компании будет доказана, МАУ грозит штраф до 10% от годового дохода.


      Ограничения из-за карантина в Украине / Инфографика 24 канала
       

      Великий пост 2020: история и правила соблюдения
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      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Владислав Криклий
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