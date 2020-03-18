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      Кабмин расширил программу кредитования бизнеса: детали

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      Кабинет Министров Украины принял решение расширить программу поддержки малого и среднего бизнеса. Отныне к программе "Доступные кредиты 5-7-9%" смогут присоединиться больше участников.

      Правительство не имеет права ограничиваться только борьбой с коронавирусом, подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

      К слову Правительство запустило доступную кредитную программу для украинцев: что о ней известно и как она будет действовать

      Мы должны готовить страну к другим вызовам. Например, до мирового кризиса, и как следствие – возможного экономического кризиса в Украине, 
      – подчеркнул глава правительства.

      В частности, Кабмин решил увеличить максимальную сумму кредита от 1,5 миллиона гривен до 2 миллионов. Кроме того, отныне разрешено кредитовать покупку коммерческой недвижимости.

      Новые правила также позволят предоставлять кредиты бизнесу, который работает по франшизе. С кредитных денег до 25% можно будет использовать на текущие проблемы.

      "Все эти изменения улучшат возможности малых предпринимателей расширить собственный бизнес, а начинающим упростят работу по организации собственного дела", – пояснил Денис Шмыгаль.


      Как получить доступный кредит от государства на бизнес / инфографика24 каналf

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Бизнес Кредит Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль
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