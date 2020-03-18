Кабмин расширил программу кредитования бизнеса: детали

Кабинет Министров Украины принял решение расширить программу поддержки малого и среднего бизнеса. Отныне к программе "Доступные кредиты 5-7-9%" смогут присоединиться больше участников.

Правительство не имеет права ограничиваться только борьбой с коронавирусом, подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

К слову Правительство запустило доступную кредитную программу для украинцев: что о ней известно и как она будет действовать

Мы должны готовить страну к другим вызовам. Например, до мирового кризиса, и как следствие – возможного экономического кризиса в Украине,

– подчеркнул глава правительства.

В частности, Кабмин решил увеличить максимальную сумму кредита от 1,5 миллиона гривен до 2 миллионов. Кроме того, отныне разрешено кредитовать покупку коммерческой недвижимости.

Новые правила также позволят предоставлять кредиты бизнесу, который работает по франшизе. С кредитных денег до 25% можно будет использовать на текущие проблемы.

"Все эти изменения улучшат возможности малых предпринимателей расширить собственный бизнес, а начинающим упростят работу по организации собственного дела", – пояснил Денис Шмыгаль.



Как получить доступный кредит от государства на бизнес / инфографика24 каналf