Кабмин расширил программу кредитования бизнеса: детали
Кабинет Министров Украины принял решение расширить программу поддержки малого и среднего бизнеса. Отныне к программе "Доступные кредиты 5-7-9%" смогут присоединиться больше участников.
Правительство не имеет права ограничиваться только борьбой с коронавирусом, подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
К слову Правительство запустило доступную кредитную программу для украинцев: что о ней известно и как она будет действовать
Мы должны готовить страну к другим вызовам. Например, до мирового кризиса, и как следствие – возможного экономического кризиса в Украине,
– подчеркнул глава правительства.
В частности, Кабмин решил увеличить максимальную сумму кредита от 1,5 миллиона гривен до 2 миллионов. Кроме того, отныне разрешено кредитовать покупку коммерческой недвижимости.
Новые правила также позволят предоставлять кредиты бизнесу, который работает по франшизе. С кредитных денег до 25% можно будет использовать на текущие проблемы.
"Все эти изменения улучшат возможности малых предпринимателей расширить собственный бизнес, а начинающим упростят работу по организации собственного дела", – пояснил Денис Шмыгаль.
Как получить доступный кредит от государства на бизнес / инфографика24 каналf