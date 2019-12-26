Кабмин снижает тарифы, а это один из показателей эффективности правительства, – социолог

Кабинет министров едва ли не впервые снижает тарифы, а это один из критериев, по которым общество будет оценивать деятельность власти.

Об этом в эфире телеканала "ZIK" рассказал кандидат социологических наук, директор социологической компании "Ситаргет" Алексей Боровский.

Едва ли не впервые правительство действительно снижает тарифы, я имею в виду тарифы на сектор ЖКХ, на газ, за отопление, с такой тенденцией, не должно интересовать кто и сколько зарабатывает. Есть ли конкретный результат? Касаются ли результаты конкретно гражданина? Это и будет показателем успешной деятельности,

– сообщил эксперт.

Такое мнение Алексей Боровский высказал, комментируя общественную дискуссию о повышении заработных плат чиновникам и государственным служащим. Социолог считает, что критерием деятельности государственных деятелей и институтов должны быть конкретные результаты. Для правительства это не только макроэкономические показатели, которые касаются больших секторов экономики, но и показатели, касающиеся конкретных людей, в частности снижения тарифов.

Эксперт считает, что именно по этим критериям общество будет делать выводы относительно деятельности власти после Нового года.

"В частности, мы должны учитывать что весь год у нас был годом ожиданий. То есть, граждане действительно выражали доверие, мы фиксировали рекордные показатели доверия к отдельным государственным деятелеям. Я даже скажу, что на Новый год мы выйдем с определенными представлениями, а что же сделали политики с такими зарплатами? И здесь уже будем смотрит на результаты деятельности конкретного лица. Я думаю, что по поводу деятельности тех, кто занимает высшие должности в правительстве страны, будут смотреть на показатели в отдельных секторах экономики, в тарифах, в платежках, в конце концов, на прожиточный уровень всех нас", – подчеркнул эксперт.