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      Кабмин создал Офис финансового контроля: каковы его задачи

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      Кабмин создал Офис финансового контроля, который должен защитить бизнес от финансового мошенничества / gromo.org.ua

      Кабинет министров создал Офис финансового контроля, который будет работать на основе Государственной аудиторской службы. Последняя передает по наследству свои имущество и функции, и ее штат будет сокращен на 30%.

      "Он защитит граждан и добросовестный бизнес от финансового мошенничества, а Украина как государство станет предсказуемой и надежной в распоряжении публичными финансами. Это – цели Программы деятельности правительства", – сообщил в телеграмм-канале Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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      В то же время народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал документ о создании Офиса финконтроля, согласно которому деятельность органа будет координировать Кабмин через министра финансов.

      Чем занималась Госаудитслужба

      В народе КРУ – Контрольно-ревизионное управление. В задачи службы входили:

      • обеспечение формирования и реализация государственной политики в сфере государственного финансового контроля;
      • осуществление государственного финансового контроля, направленного на оценку эффективного, законного, целевого, результативного использования и сохранения государственных финансовых ресурсов, необоротных и других активов, достижение экономии бюджетных денег;
      • предоставление в предусмотренных законом случаях административных услуг.
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Бизнес Финансы Алексей Гончаренко
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