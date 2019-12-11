Кабмин создал Офис финансового контроля: каковы его задачи

Кабинет министров создал Офис финансового контроля, который будет работать на основе Государственной аудиторской службы. Последняя передает по наследству свои имущество и функции, и ее штат будет сокращен на 30%.

"Он защитит граждан и добросовестный бизнес от финансового мошенничества, а Украина как государство станет предсказуемой и надежной в распоряжении публичными финансами. Это – цели Программы деятельности правительства", – сообщил в телеграмм-канале Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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В то же время народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал документ о создании Офиса финконтроля, согласно которому деятельность органа будет координировать Кабмин через министра финансов.

Чем занималась Госаудитслужба

В народе КРУ – Контрольно-ревизионное управление. В задачи службы входили: