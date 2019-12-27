Кабмин утвердил новый законопроект о труде: Милованов озвучил детали

Кабмин на заседании 27 декабря утвердил законопроект о труде и передал документ на рассмотрение Верховной Рады. Как заверил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, новый закон о труде сохраняет фундаментальные социальные гарантии, которые прописаны в действующем законодательстве.

Как отметил министр во время брифинга по итогам заседания правительства, новый закон о труде гарантирует, что зарплата, как и сейчас, будет не меньше минимальной заработной платы. Зато больше быть может, пишет УНИАН.

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Оплата сейчас может быть не полностью в деньгах, могут кукурузой выдавать, мы это запрещаем. Только деньгами должны выдавать,

– подчеркнул чиновник.

По его словам, новый закон о труде также гарантирует:

оплачиваемые больничные,

ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 24 рабочих дня,

сохранение рабочего места на период отпуска в связи с родами и уходом за ребенком;

сохранение рабочего места для призванных и мобилизованных на военную службу.

Милованов отметил, что нынешний проект закона о труде четко прописывает, что основой трудовых взаимоотношений будет письменный трудовой договор, и его можно будет сдать в электронной форме.

Глава Минэкономики добавил, что новый законопроект также предусматривает внедрение процедуры выплаты компенсаций за условия, если:

работодатель хочет моментально уволить работника по своей инициативе;

работодатель не хочет ждать, чтобы этот сотрудник отработал надлежащее количество времени;

в течение этого периода работник не будет полноценно работать, а будет искать себе новое рабочее место.

Хотите уволить человека по своей инициативе – заплатили ему по сути штраф за то, что вы это делаете, в зависимости от количества лет, которые человек работал. Если человек работал пять лет на предприятии, то по новому закону нужно выплатить ему компенсацию в размере зарплаты за 120 дней. Если будет менее пяти лет – но больше нескольких лет, – за 60 дней,

– пояснил Милованов.

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Что еще известно о новом законе о труде

Ранее по итогам заседания, на котором правительство одобрило законопроект о труде, премьер-министр Алексей Гончарук подчеркивал, реформа рынка труда за 5 лет создаст миллион новых рабочих мест и позволит находить новую работу за 2 месяца.

"Эта инициатива – это о лучшей работе, более высокой зарплате и новых карьерных возможностях для каждого", – отметил глава Кабмина.

Также он выделил 5 ключевых нововведений:

сохранение и расширение социальных прав работников;

увеличение количества легальных рабочих мест;

равные возможности для мужчин и женщин в сфере труда;

повышение доходов работников по всей Украине;

гармонизация украинского законодательства с европейским.

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