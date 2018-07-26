Кабмин уволил двух заместителей министра финансов и назначил на эти должности новых людей

Кабинет министров на заседании 26 июля уволил заместителей министра финансов Юрия Буцу и Сергея Марченко. Чиновники сами подали в отставку после решения Верховной Рады уволить главу Минфина Александра Данилюка.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Уволили Буцу и Марченко", – сказал вице-премьер-министр Павел Розенко после заседания.

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Другим решением Кабмин назначил Буцу правительственным уполномоченным по вопросам управления государственным долгом.

На вакантные должности заместителей министра финансов правительство назначило Сергея Верланова и Юрия Джигиря.

Согласно декларации за 2017 год, Джигир является конечным бенефициаром ООО "Фиск Информ". По итогам прошлого года, он задекларировал 2 миллиона гривен дохода от предпринимательской деятельности.

В свою очередь Верланов является главным юристом в юридической фирме "Саенко Харенко". По итогам 2017 года он задекларировал 2 миллиона гривен заработной платы, полученной по совместительству.