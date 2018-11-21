Кабмин уволил руководителя Гослекслужбы

21 ноября правительство уволило Наталью Гудзь, которая в должности руководителя Гослекслужбы противозаконно запрещала вакцины против туберкулеза, гепатита В, полиомиелита, дифтерии и столбняка.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

19 сентября Кабмин временно отстранил голову Гослекслужбы Наталью Гудзь и первого заместителя председателя Службы Владислава Целину по фактам необоснованного введения запрета на различные вакцины в течение последнего года.

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Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками только в 2018 году неоднократно принимала необоснованные решения о временном запрете на реализацию и применение различных вакцин,

– говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что руководство Гослекслужбы выносило запреты вопреки установленному порядку применения временных запретов – без достаточных оснований и фактов, свидетельствующих о такой необходимости.

В министерстве отметили, что из-за таких действий руководства Гослекслужбы каждый раз останавливался процесс иммунизации граждан Украины.

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