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      Кабмин уволил руководителя Гослекслужбы

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      Кабмин уволил руководителя Гослекслужбы Наталью Гудзь
      Кабмин уволил руководителя Гослекслужбы Наталью Гудзь / prm.ua

      21 ноября правительство уволило Наталью Гудзь, которая в должности руководителя Гослекслужбы противозаконно запрещала вакцины против туберкулеза, гепатита В, полиомиелита, дифтерии и столбняка.

      Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

      19 сентября Кабмин временно отстранил голову Гослекслужбы Наталью Гудзь и первого заместителя председателя Службы Владислава Целину по фактам необоснованного введения запрета на различные вакцины в течение последнего года.

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      Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками только в 2018 году неоднократно принимала необоснованные решения о временном запрете на реализацию и применение различных вакцин,
      – говорится в сообщении.

      В Минздраве добавили, что руководство Гослекслужбы выносило запреты вопреки установленному порядку применения временных запретов – без достаточных оснований и фактов, свидетельствующих о такой необходимости.

      В министерстве отметили, что из-за таких действий руководства Гослекслужбы каждый раз останавливался процесс иммунизации граждан Украины.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Здоровье Медицина Министерство здравоохранения Украины
      Источник: 24 Канал
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