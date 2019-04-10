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      Кабмин уволил Степанова и Гордеева с должностей глав Одесской и Херсонской областей

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      Степанова і Гордєєва звільнено з посад голів Одеської та Херсонської ОДА
      Степанова і Гордєєва звільнено з посад голів Одеської та Херсонської ОДА / Колаж 24 канал

      Кабинет министров одобрил проект указа президента об увольнении Максима Степанова с должности главы Одесской облгосадминистрации. Правительство также одобрило увольнения главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева, который решил уйти в отставку по собственному желанию.

      О согласии Кабмина об увольнении Степанова и Гордеева сообщил агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук.

      Читайте также: Дело Екатерины Гандзюк: почему глава Херсонской Гордеев подал в отставку

      6 апреля Президент Украины Петр Порошенко своими указами отстранил Степанова с должности главы Одесской обладминистрации и временно возложил исполнение обязанностей главы ОГА на первого заместителя ее руководителя Сергея Паращенко.

      После этого Степанов заявил, что отказывается покидать пост, даже считает соответствующий указ незаконным. Он также заявил, что во время визита Порошенко в Одессу 5 апреля президент предложил Степанову написать заявление об увольнении по собственному желанию, от чего тот отказался.

      А 9 апреля в Кабмин поступило представление от Порошенко на увольнение Степанова с должности главы Одесской ОГА.

      Что известно о Максиме Степанове?
      Был назначен на должность главы Одесской ОГА в январе 2017 года. Этому предшествовала отставка с должности 7 ноября 2016 года Михаила Саакашвили. До этого Степанов 5 лет работал директором госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг".

      Что касается увольнения Гордеева, то он ушел в отставку с поста главы Херсонской ОГА по собственному желанию. Активисты и отец убитой советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк обвиняют Гордеева в сотрудничестве с подозреваемыми в убийстве женщины.

      Что известно об Андрее Гордееве?
      С 2012 года был депутатом городского совета. В течение 2014-2016 годов был народным депутатом Украины ( "Блок Петра Порошенко"). Указом президента в 2016 году был назначен главой Херсонской ОГА.

      Отец Гандзюк обвинил Гордеева в причастности к заказному убийству активистки. Кроме Гордеева, в этом обвинили главу Херсонского облсовета Владислава Мангера и заместителя председателя ОГА Евгения Рищука. Все эти чиновники сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным, убеждает отец погибшей.

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Гордеев Андрей Анатольевич Максим Степанов Новости Херсона Новости Одессы Кабинет Министров Украины
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