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      Кабмин внесет в Раду проект бюджета-2020 ко второму чтению до 3 ноября, – Маркарова

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      Бюджет 2020 подготовят до 3 ноября
      Бюджет 2020 подготовят до 3 ноября / Getty Images

      Правительство в рамках Бюджетного кодекса должно подготовить проект государственного бюджета Украины ко второму чтению в Верховной Раде не позднее 3 ноября и активно этим занимается.

      Об этом сообщила журналистам глава Министерства финансов Оксана Маркарова в кулуарах форума "Дирижеры перемен".

      Интересно: Каким будет финансовый год: эксперт оценил Госбюджет-2020

      Парламент утвердил бюджетные выводы, которые мы на рабочем уровне уже получили. Надеемся в ближайшее время получить официально. И до 3 ноября Кабмин их отработает и подаст доработанный проект бюджета ко второму чтению,
      – отметила Макарова.

      Ранее Министерство экономики представило обновленный макроэкономический прогноз на 2020 год, который предусматривает рост ВВП на уровне от 3,7 процента (консервативный сценарий) до 4,8 процента (оптимистический сценарий) с показателем инфляции в 5,5 процента.

      Что известно о Госбюджете на 2020 год? 18 октября Верховная Рада приняла проект закона о государственном бюджете на 2020 год. За принятие в первом чтении проекта постановления №2000-п проголосовали 255 депутатов. На 2020 год доходы Госбюджета будут определены в сумме 1 079,5 миллиарда гривен. Расходы предусмотрены в сумме 1 170 002 547, 9 тысяч гривен. Курс доллара – 28,2 гривны. Прожиточный минимум - 2189. Минимальная зарплата – 4327 гривен.


      Что заложено в бюджете 2020 / Инфографика 24 канала

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины Деньги Кабинет Министров Украины Бюджет 2020
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