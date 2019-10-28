Кабмин выделил 300 миллионов гривен на доступное жилье: кто и где получит новые квартиры

Кабмин выделил 300 миллионов гривен на доступное жилье для внутренне перемещенных лиц и ветеранов АТО / ООС / Фото из открытых источников

Кабинет министров выделил дополнительные 300 миллионов гривен на доступное жилье, благодаря чему новые квартиры смогут получить около 950 семей внутренне перемещенных лиц и участников войны на Донбассе. Также правительство усилило возможности для безопасности учащихся в школах.