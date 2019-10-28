Кабмин выделил 300 миллионов гривен на доступное жилье: кто и где получит новые квартиры
Кабинет министров выделил дополнительные 300 миллионов гривен на доступное жилье, благодаря чему новые квартиры смогут получить около 950 семей внутренне перемещенных лиц и участников войны на Донбассе. Также правительство усилило возможности для безопасности учащихся в школах.
Выездное заседание Кабинета министров прошло 28 октября в Мариуполе Донецкой области, передает пресс-служба Кабмина.
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На нем правительство приняло следующие решения:
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расширена программа строительства доступного жилья:
Будут выделены дополнительные 300 миллионов гривен, за которые до конца 2019 года планируют построить доступное жилье в пригородных районах Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова. Таким образом, новые квартиры получат около 950 семей. Говорится, в частности, о
– 700 семьях внутренне перемещенных лиц;
– около 200 семьях участников боевых действий на Донбассе.
Обратите внимание! Морякам купили квартиры, на очереди – жилье для остальных освобожденных
- одобрен документ, который позволит Украине присоединиться к Декларации о безопасности школ:
Это усилит безопасность учащихся в школах, в частности на территориях, граничащих с территорией проведения Операции Объединенных сил.
Члены правительства находятся в Мариуполе, поскольку 29 октября здесь должен пройти инвестиционный форум.
Добавим, что в июле в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий ввели механизм, благодаря которому владельцы жилых домов и квартир, разрушенных в результате боевых действий на Донбассе, смогут получить от государства компенсацию. Предельная сумма пособия составляет 300 тысяч гривен.
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