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      Кабмин выделил 300 миллионов гривен на доступное жилье: кто и где получит новые квартиры

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      Кабмин выделил 300 миллионов гривен на доступное жилье для внутренне перемещенных лиц и ветеранов АТО / ООС
      Кабмин выделил 300 миллионов гривен на доступное жилье для внутренне перемещенных лиц и ветеранов АТО / ООС / Фото из открытых источников

      Кабинет министров выделил дополнительные 300 миллионов гривен на доступное жилье, благодаря чему новые квартиры смогут получить около 950 семей внутренне перемещенных лиц и участников войны на Донбассе. Также правительство усилило возможности для безопасности учащихся в школах.

      Выездное заседание Кабинета министров прошло 28 октября в Мариуполе Донецкой области, передает пресс-служба Кабмина.

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      На нем правительство приняло следующие решения:

      • расширена программа строительства доступного жилья:
        Будут выделены дополнительные 300 миллионов гривен, за которые до конца 2019 года планируют построить доступное жилье в пригородных районах Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова. Таким образом, новые квартиры получат около 950 семей. Говорится, в частности, о

        – 700 семьях внутренне перемещенных лиц;
        – около 200 семьях участников боевых действий на Донбассе.

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      • одобрен документ, который позволит Украине присоединиться к Декларации о безопасности школ:
        Это усилит безопасность учащихся в школах, в частности на территориях, граничащих с территорией проведения Операции Объединенных сил. 

      Члены правительства находятся в Мариуполе, поскольку 29 октября здесь должен пройти инвестиционный форум.

      Добавим, что в июле в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий ввели механизм, благодаря которому владельцы жилых домов и квартир, разрушенных в результате боевых действий на Донбассе, смогут получить от государства компенсацию. Предельная сумма пособия составляет 300 тысяч гривен.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Кабинет Министров Украины Новости Украины Новости политики Операция Объединенных сил Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Новости недвижимости
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