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Кабмин выделил более 100 миллионов гривен на строительство двух КПП на границе с Крымом

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Кабмин выделил более 100 миллионов гривен на строительство двух автомобильных КПП на границе с Крымом
Кабмин выделил более 100 миллионов гривен на строительство двух автомобильных КПП на границе с Крымом / УНН

Кабинет Министров Украины выделил 105,98 миллионов гривен для строительства двух временных контрольных пунктов въезда/выезда (КПП) на территорию Украины – "Каланчак" и "Чонгар". КПП располагаются на административной границе Херсонской области с временно оккупированной территорией Автономной республики Крым.

Об этом говорится в Постановлении Правительства №584.

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Средства выделяются Министерству инфраструктуры. Отмечается, что развитие КПП предусматривает, помимо прочего, оборудование зон сервисного обслуживания автомобилей.

Выделить Министерству инфраструктуры 105983,571 тыс. грн. Министерству финансов осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета,
– говорится в постановлении.

Теги: Кабинет Министров Украины Аннексия Крыма Новости Украины
Источник: 24 Канал
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