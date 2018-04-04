Кабмин выделил почти 1,4 миллиарда гривен на первоклассников в 2018 году

Кабинет Министров принял постановление, согласно которому предусмотрено выделение субвенции на "Новую украинскую школу" в размере почти 1,4 млрд гривен.

Об этом сообщили "Буквы".

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Соответствующее решение было принято на заседании Правительства. Так, в 2018 году на развитие начальной школы направят 1 миллиард 385 миллионов 200 тысяч гривен.

1 сентября 2018 года все первоклассники придут в "Новую украинскую школу". Самое главное то, что эти дети будут обучаться по новому стандарту начальной школы и получат качественно новое содержание образования. Однако, чтобы этот проект полноценно реализовать, кроме подготовки учителей, нужно также создать необходимую учебную образовательную среду. Впервые за всю историю Украины в начальную школу вкладывается такая сумма денег,

– заявила министр образования Лилия Гриневич.

Постановление определяет, как будет использоваться часть субвенции в 998,7 миллионов гривен, которая предусмотрена на закупку оборудования.

Распределение средств будет происходить следующим образом:

– 40% этих денег будет направлено на закупку дидактических материалов для 1 класса. Распределение средств между областями будет осуществляться с учетом количества классов начальной школы в регионе;

– 40% средств будут направлены на закупку современной мебели для начальных классов. Распределение между областями будет осуществляться с учетом количества учащихся 1-4 классов в определенной местности;

– 20% субвенции должно быть использовано на закупку компьютерного оборудования для начальных классов.

Традиционно государственное финансирование будет предоставляться местным органам самоуправления на основе софинансирования:

-70/30 – для школ в городах областного значения. Местные органы власти должны профинансировать хотя бы 30% стоимости оборудования;

-90/10 – для школ в районах и объединенных тергромад. Местные органы власти должны профинансировать хотя бы 10% стоимости оборудования;

-95/5 – для школ в горной местности и на линии соприкосновения. Местные органы власти должны профинансировать хотя бы символические 5% от стоимости оборудования.

1 февраля 2018 года началось обучение на дистанционном курсе. И хотя этот курс обязательно должны пройти только 22 тысячи учителей, сегодня уже его проходит более 100 тысяч слушателей. Также продолжаются очные сессии, на которых учителя могут закрепить полученные знания.