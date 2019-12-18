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      Кабмин выделил свыше 320 миллионов гривен на зарплаты шахтерам

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      Правительство выделил на выплаты зарплат шахтерам более 320 миллионов гривен / 24 канал

      Кабинет министров направил более 320 миллионов гривен на выплаты заработных плат шахтерам.

      Как сообщил украинский премьер Алексей Гончарук, для выплаты зарплат шахтерам правительство направило 322,6 миллиона гривен.

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      Почему это так важно

      Относительно задолженностей по зарплатам сегодня украинские шахтеры проводят предупредительные акции протеста возле зданий Верховной рады и Кабинета министров Украины, а также в шахтерских городах и поселках.

      Кроме того, в начале октября на Луганщине горняки "Новодружеская" отказались спускаться в забой из-за долгов по зарплате, которые составляют 120 миллионов гривен. Поэтому работа шахты была приостановлена. "Новодружеская" входит в состав "Лисичанскуголь".

      На следующий день глава Кабмина Алексей Гончарук сообщил, что решение по государственным шахтам должно быть комплексным. Так, по его мнению, государство не может постоянно дотировать неэффективные шахты, и уже в 2020 году в правительстве планируют комплексно решить вопрос задолженности шахтерам.

      В ноябре президент Украины Владимир Зеленский заявил о погашении задолженности по заработной плате шахтерам на общую сумму в 1 миллиард гривен.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Зарплата Угольная промышленность
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