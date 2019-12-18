Кабмин выделил свыше 320 миллионов гривен на зарплаты шахтерам

Кабинет министров направил более 320 миллионов гривен на выплаты заработных плат шахтерам.

Как сообщил украинский премьер Алексей Гончарук, для выплаты зарплат шахтерам правительство направило 322,6 миллиона гривен.

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Почему это так важно

Относительно задолженностей по зарплатам сегодня украинские шахтеры проводят предупредительные акции протеста возле зданий Верховной рады и Кабинета министров Украины, а также в шахтерских городах и поселках.

Кроме того, в начале октября на Луганщине горняки "Новодружеская" отказались спускаться в забой из-за долгов по зарплате, которые составляют 120 миллионов гривен. Поэтому работа шахты была приостановлена. "Новодружеская" входит в состав "Лисичанскуголь".

На следующий день глава Кабмина Алексей Гончарук сообщил, что решение по государственным шахтам должно быть комплексным. Так, по его мнению, государство не может постоянно дотировать неэффективные шахты, и уже в 2020 году в правительстве планируют комплексно решить вопрос задолженности шахтерам.

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский заявил о погашении задолженности по заработной плате шахтерам на общую сумму в 1 миллиард гривен.

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