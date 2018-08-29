Кабмин "взялся" за народных целителей

Кабинет Министров Украины предварительно одобрил законопроект, которым отменят выдачу разрешений на занятие народной медициной.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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Соответствующее решение было принято в среду, 29 августа на заседании правительства.

Законопроект подготовили в Министерстве здравоохранения в начале января 2018 года. По словам исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун, Минздрав не может предоставлять разрешительные документы на методы, безопасность и эффективность которых нельзя гарантировать.

В законопроекте также говорится, что регламентация работы целителей не входит в компетенцию Министерства здравоохранения Украины, поскольку практика народной медицины не отвечает современным медицинским научным знаниям.

Ранее в Минздраве разработали законопроект о запрете рекламы нетрадиционной медицины.