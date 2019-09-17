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      Кабмин "забыл" о деньгах на взлетно-посадочную полосу аэропорта Днепра, - СМИ

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      Ремонт аэропорта в Днепре
      Ремонт аэропорта в Днепре / Дніпроград

      Кабинет Министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады проект Государственного бюджета-2020, в котором не предусмотрено финансирование реконструкции взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта "Днепр", критической для нормального воздушного сообщения Днепра с остальным миром.

      Об этом сообщают местные СМИ, с сожалением отмечая  надежды днепрян на прогресс в решении этого вопроса после визита Президента Украины Владимира Зеленского в город, который состоялся 14 сентября.

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      К сожалению, в проекте бюджета на авиасообщение Днепра выделят 0 грн: три последних столбца – проект на следующий год,
      – пишут журналисты, которые ознакомились с документом.

      Днепровские СМИ напоминают, как новоназначенный председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко сразу после представления президентом заверил: "Кредит доверия будут возвращать людям качественной работой... ...В приоритете – новый аэропорт".

      Получается, поговорили и забыли?
      – возмущаются журналисты.

      Напомним, что министр финансов Оксана Маркарова не подписала паспорт бюджетной программы на 200 миллионов гривен:

      Процесс повис в воздухе. Именно по этой причине сейчас заблокированы любые начинания по аэропорту в Днепре,
      – писал на прошлой неделе Информатор.

      Депутатов Верховной Рады от Днепра возмутило такое отношение к городу и его жителям.

      Я понимаю, что связать Черное море с Аравийской пустыней, или с чем там планировалось, это очень важно. Почти так же важно, как 2 миллиарда гривен, заложенных в бюджет на общественное телевидение, которое никто не смотрит. Но аэропорт в Днепре, это немного важнее, – написал на своей странице в Facebook народный депутат от округа № 25 в Днепре, член партии "Слуга народа" Максим Бужанский.

      Он, в частности, обратился к Ирине Верещук, представителю Кабинета Министров в Верховной Раде, с просьбой передать рекомендации "не экспериментировать с настроениями граждан, которые дали Президенту и партии "Слуга Народа "огромную поддержку на выборах".

      Напомним, что последняя реконструкция аэропорта Днепра, созданного в 1943 году, была произведена 30 лет назад, инфраструктура безнадежно устарела и физически изношена до степени, которая угрожает безопасности самолетов и пассажиров. Из-за этого воздушные ворота Днепра сократили активность отправления самолетов из ста рейсов в сутки до трех, что отрезало город от туристических потоков, сдерживает экономическую активность и ограничивает международные деловые связи региона. Горожане уже дважды собирали десятки тысяч подписей под петициями (в адрес местной власти и Президента) с просьбой предоставить государственное финансирование на реконструкцию ВПП в аэропорту Днепра.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Днепра Кабинет Министров Украины
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