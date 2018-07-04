Качели отношений: как менялось отношение США к Украине в течение 26-ти лет

4 июля в США отмечают День Независимости. Этот праздник американцы отмечают уже 242-й раз. Чтобы обрести самостоятельность, стране пришлось повоевать с Британской империей. В определенной степени путь Украины к независимости от России напоминает эту борьбу. И сейчас Вашингтон пытается поддержать Киев в ней. Но не всегда эффективно.

Нас разделяет Атлантический океан, различие языков, культурных традиций и исторического пути. А объединяет стремление к свободе, любовь к Родине и сложный путь к независимости.

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Официальные отношения между Украиной и США начались лишь 26 лет назад. И все это время отношения Киева и Вашингтона складывались непросто. В начале 90-х, когда запахло развалом Союза, в Белом доме осторожно поддерживали Кремль, а не республики, которые стремились к независимости от Москвы.

США призывают выбрать между поддержкой президента Горбачева и поддержкой лидеров советских республик, выступающих за независимость. Я считаю, что это неправильно. Мы будем поддерживать как можно более прочные связи с правительством президента Горбачева,

– заявил тогдашний президент США Джордж Буш.

Такое заявление тогдашний президент США Джордж Буш сделал в столице Украины в 1991 году за несколько месяцев до референдума о независимости. Его преемник – Билл Клинтон от осторожных советов перешел к настойчивым рекомендациям. В частности, украинские власти он фактически заставил отказаться от ядерного оружия и подписать Будапештский меморандум. Россия, США и Великобритания, в случае угрозы, обещали стать за нас горой.

Они сказали: "Если вы не выполните задание вывести боеголовки с Украины, начнется не просто давление, а блокада Украины",

– рассказал президент Украины 1991-1994 гг. Леонид Кравчук.

За несколько лет, украинцы поняли, что зря поддались давлению Белого дома. А в 2014 году, когда Россия пошла на нас войной, стало ясно, что мы допустили роковую ошибку. США, как гарант Будапештского меморандума, снова выбрали осторожность в своей внешней политике. И хотя ввели санкции против россиян, однако летальное вооружение предоставлять не спешили. Тогда же американская администрация отказала Украине в предоставлении статуса особого партнера вне НАТО.

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Однако администрация Обамы расщедрилась на нелетальное вооружение. Всевозможными оптическими приборами, сигнальными системами и даже пайками Украину одаривали часто. Кроме того, США направили в Украину военных инструкторов для обучения украинских солдат. А еще Вашингтон дал денег для проведения реформ, из них 15 миллионов долларов – на организацию патрульной службы в Украине.

Преемник Обамы – Дональд Трамп – пока вообще не определился с приоритетами. Он обещает улучшать диалог с Москвой и берется возвращать Россию в G8. А между тем вводит новые санкции против окружения Путина и предоставляет Украинк "Джавелины".

С приходом Администрации Дональда Трампа стало очевидным, что его администрация ставит на первое место интересы Соединенных Штатов, и Дональд Трамп сам заявил, что он не будет полицейским мира,

– отметил международный обозреватель "Голоса Америки" Руслан Петричка.

Трамп – бизнесмен, и для него важно вывести американскую экономику на новый уровень, считает эксперт Руслан Петричка. По его мнению, Киев должен выходить за политические рамки отношений и искать сферы экономического сотрудничества, которые были интересны Вашингтону.

Дональд Трамп ищет тех партнеров в мире, которые могли бы быть взаимовыгодными партнерами для Соединенных Штатов. Чтобы не помогать деньгами, не отвлекать ресурсы, не идти против интересов Соединенных Штатов, а наоборот всегда быть интересными Соединенным Штатам. Задача Украины – показать, в чем эта страна может быть интересной для США,

– убежден Петричка.

После празднования Дня Независимости на родине Дональд Трамп планирует отправиться в Европу на саммит НАТО. В нем примет участие и наш президент Петр Порошенко. Но переговоры между двумя лидерами в Брюсселе не запланированы. В тоже врем у Трампа запланирована встреча с Путиным в Хельсинки шестнадцатого июля. О чем договорятся эти непредсказуемые мужчины и как повлияют эти переговоры на отношения США и Украины, пока никто не берется предсказывать.