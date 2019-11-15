Качественные дороги обещает IТ-эксперт: Кабмин назначил главой Укравтодора Александра Кубракова

Руководителем Укравтодора – Государственного агентства автомобильных дорог Украины – по решению правительства стал Александр Кубраков, эксперт IT-рынка и рынка мобильной связи. Он уже пообещал полное кадровое обновление руководства автомобильных служб в регионах.

Соответствующее важное кадровое решение правительство приняло на заседании в пятницу, 15 ноября, о чем сообщили в пресс-службе Кабмина.

Напомним, 3 октября правительство назначило временных руководителей Укравтодора и Госкино

Александр Кубраков с 2014 года был советником городского головы Киева в сфере IТ, также занимал должность исполнительного директора "Ассоциации "Информационные технологии Украины", возглавляет сектор "IT и Телеком" в Офисе эффективного регулирования BRDO.

Что обещает новый глава Укравтодора?

Кубраков выиграл конкурс на должность главы Укравтодора. Он обещает осуществить следующие шаги:

► Полностью обновить руководящий состав служб автомобильных дорог в регионах.

► Обновить руководство ГАК "Автомобильные дороги Украины".

► Сделать ревизию подготовки дорог Украины к зимнему сезону.

► Подготовить планы восстановления дорог на 2020 год.

► Увеличивать финансирование Дорожного фонда за деньги иностранных партнеров.

Из первоочередных практических задач Кубраков выделил:

► Объявление международного тендера на достройку запорожского моста,

► Подписать кредитное соглашение с ЕБРР и ЕИБ на 900 миллионов евро. Для увеличения финансирования Дорожного фонда Правительство будет привлекать средства иностранных партнеров.

Что известно об Александре Кубракове?

Биографические сведения

Родился в 1982 году в Днепропетровской области. По образованию маркетолог (закончил Киевский национальный экономический университет) и специалист по управлению (прошел краткосрочную программу в Гарвардской школе управления имени Джона Кеннеди). Имеет жену и двоих сыновей.

Также известно, что Кубраков специализируется на теме "Государство в смартфоне".

Бизнес, имущество, доходы

Согласно данным YouControl, Кубраков является основателем и руководителем группы компаний под названием "Город для людей" с филиалами в Кременчуге, Запорожье, Мариуполе, Энергодаре, Днепрорудном. Основной вид деятельности – управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта.

Задекларировал Кубраков две квартиры в Киеве, три автомобиля, 20% корпоративных прав на ООО "МДЛ ХАУС СЕРВИС", заработок в более чем 1 миллион 300 тысяч гривен за 2018 год. На всякий случай Кубраков держит наличными 270 тысяч долларов, 70 тысяч евро и 720 тысяч гривен.

Политика.

Впервые принял участие в парламентской кампании в 2019 году, был 30-м в списке партии "Слуга народа", поэтому стал народным депутатом Рады IX созыва.

В правительстве особо отметили, что Кубраков является автором важных и уже принятых законопроектов:

1041 – о внедрении среднесрочной государственной целевой программы на строительство, реконструкцию, капитальный и средний текущий ремонт дорог государственного и местного значения.

061 – об аудите безопасности дорог.

Также 15 ноября Кабмин согласовал назначение:

► Директора ГП "Мариупольский морской торговый порт" Александра Олейника исполняющим обязанности директора ГП "Морской торговый порт "Южный";

► Дмитрия Абрамовича на должность первого заместителя министра инфраструктуры, а Олега Ющенко – на должность заместителя министра инфраструктуры.