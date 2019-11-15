Качественные дороги обещает IТ-эксперт: Кабмин назначил главой Укравтодора Александра Кубракова
Руководителем Укравтодора – Государственного агентства автомобильных дорог Украины – по решению правительства стал Александр Кубраков, эксперт IT-рынка и рынка мобильной связи. Он уже пообещал полное кадровое обновление руководства автомобильных служб в регионах.
Соответствующее важное кадровое решение правительство приняло на заседании в пятницу, 15 ноября, о чем сообщили в пресс-службе Кабмина.
Напомним, 3 октября правительство назначило временных руководителей Укравтодора и Госкино
Александр Кубраков с 2014 года был советником городского головы Киева в сфере IТ, также занимал должность исполнительного директора "Ассоциации "Информационные технологии Украины", возглавляет сектор "IT и Телеком" в Офисе эффективного регулирования BRDO.
Что обещает новый глава Укравтодора?
Кубраков выиграл конкурс на должность главы Укравтодора. Он обещает осуществить следующие шаги:
► Полностью обновить руководящий состав служб автомобильных дорог в регионах.
► Обновить руководство ГАК "Автомобильные дороги Украины".
► Сделать ревизию подготовки дорог Украины к зимнему сезону.
► Подготовить планы восстановления дорог на 2020 год.
► Увеличивать финансирование Дорожного фонда за деньги иностранных партнеров.
Из первоочередных практических задач Кубраков выделил:
► Объявление международного тендера на достройку запорожского моста,
► Подписать кредитное соглашение с ЕБРР и ЕИБ на 900 миллионов евро. Для увеличения финансирования Дорожного фонда Правительство будет привлекать средства иностранных партнеров.
Что известно об Александре Кубракове?
Биографические сведения
Родился в 1982 году в Днепропетровской области. По образованию маркетолог (закончил Киевский национальный экономический университет) и специалист по управлению (прошел краткосрочную программу в Гарвардской школе управления имени Джона Кеннеди). Имеет жену и двоих сыновей.
Также известно, что Кубраков специализируется на теме "Государство в смартфоне".
Бизнес, имущество, доходы
Согласно данным YouControl, Кубраков является основателем и руководителем группы компаний под названием "Город для людей" с филиалами в Кременчуге, Запорожье, Мариуполе, Энергодаре, Днепрорудном. Основной вид деятельности – управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта.
Задекларировал Кубраков две квартиры в Киеве, три автомобиля, 20% корпоративных прав на ООО "МДЛ ХАУС СЕРВИС", заработок в более чем 1 миллион 300 тысяч гривен за 2018 год. На всякий случай Кубраков держит наличными 270 тысяч долларов, 70 тысяч евро и 720 тысяч гривен.
Политика.
Впервые принял участие в парламентской кампании в 2019 году, был 30-м в списке партии "Слуга народа", поэтому стал народным депутатом Рады IX созыва.
В правительстве особо отметили, что Кубраков является автором важных и уже принятых законопроектов:
- 1041 – о внедрении среднесрочной государственной целевой программы на строительство, реконструкцию, капитальный и средний текущий ремонт дорог государственного и местного значения.
- 061 – об аудите безопасности дорог.
Также 15 ноября Кабмин согласовал назначение:
► Директора ГП "Мариупольский морской торговый порт" Александра Олейника исполняющим обязанности директора ГП "Морской торговый порт "Южный";
► Дмитрия Абрамовича на должность первого заместителя министра инфраструктуры, а Олега Ющенко – на должность заместителя министра инфраструктуры.