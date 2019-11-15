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      Качественные дороги обещает IТ-эксперт: Кабмин назначил главой Укравтодора Александра Кубракова

      84 Читати новину українською
      Александр Кубраков – новый глава Укравтодора / my.ua

      Руководителем Укравтодора – Государственного агентства автомобильных дорог Украины – по решению правительства стал Александр Кубраков, эксперт IT-рынка и рынка мобильной связи. Он уже пообещал полное кадровое обновление руководства автомобильных служб в регионах.

      Соответствующее важное кадровое решение правительство приняло на заседании в пятницу, 15 ноября, о чем сообщили в пресс-службе Кабмина.

      Напомним, 3 октября правительство назначило временных руководителей Укравтодора и Госкино

      Александр Кубраков с 2014 года был советником городского головы Киева в сфере IТ, также занимал должность исполнительного директора "Ассоциации "Информационные технологии Украины", возглавляет сектор "IT и Телеком" в Офисе эффективного регулирования BRDO.

      Что обещает новый глава Укравтодора?

      Кубраков выиграл конкурс на должность главы Укравтодора. Он обещает осуществить следующие шаги:

      ► Полностью обновить руководящий состав служб автомобильных дорог в регионах.
      ► Обновить руководство ГАК "Автомобильные дороги Украины".
      ► Сделать ревизию подготовки дорог Украины к зимнему сезону.
      ► Подготовить планы восстановления дорог на 2020 год.
      ► Увеличивать финансирование Дорожного фонда за деньги иностранных партнеров.

      Из первоочередных практических задач Кубраков выделил:

      ► Объявление международного тендера на достройку запорожского моста,
      ► Подписать кредитное соглашение с ЕБРР и ЕИБ на 900 миллионов евро. Для увеличения финансирования Дорожного фонда Правительство будет привлекать средства иностранных партнеров.

      Что известно об Александре Кубракове?

      Биографические сведения

      Родился в 1982 году в Днепропетровской области. По образованию маркетолог (закончил Киевский национальный экономический университет) и специалист по управлению (прошел краткосрочную программу в Гарвардской школе управления имени Джона Кеннеди). Имеет жену и двоих сыновей.

      Также известно, что Кубраков специализируется на теме "Государство в смартфоне".

      Бизнес, имущество, доходы

      Согласно данным YouControl, Кубраков является основателем и руководителем группы компаний под названием "Город для людей" с филиалами в Кременчуге, Запорожье, Мариуполе, Энергодаре, Днепрорудном. Основной вид деятельности – управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта.

      Задекларировал Кубраков две квартиры в Киеве, три автомобиля, 20% корпоративных прав на ООО "МДЛ ХАУС СЕРВИС", заработок в более чем 1 миллион 300 тысяч гривен за 2018 год. На всякий случай Кубраков держит наличными 270 тысяч долларов, 70 тысяч евро и 720 тысяч гривен.

      Политика.

      Впервые принял участие в парламентской кампании в 2019 году, был 30-м в списке партии "Слуга народа", поэтому стал народным депутатом Рады IX созыва.

      В правительстве особо отметили, что Кубраков является автором важных и уже принятых законопроектов:

      • 1041 – о внедрении среднесрочной государственной целевой программы на строительство, реконструкцию, капитальный и средний текущий ремонт дорог государственного и местного значения.
      • 061 – об аудите безопасности дорог.

      Также 15 ноября Кабмин согласовал назначение:
      ► Директора ГП "Мариупольский морской торговый порт" Александра Олейника исполняющим обязанности директора ГП "Морской торговый порт "Южный";
      ► Дмитрия Абрамовича на должность первого заместителя министра инфраструктуры, а Олега Ющенко – на должность заместителя министра инфраструктуры.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Укравтодор Кабинет Министров Украины Дороги
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