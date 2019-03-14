Кадри, як карти: чому президент призначив у РНБО саме військового

Днями один із ідеологів створення Сил спецоперацій української армії Сергій Кривонос був призначений президентом у керівництво Ради національної безпеки і оборони (РНБО). На новій посаді заступника секретаря РНБО Кривонос фактично замінить звільненого через гучні корупційні скандали Олега Гладковського.

Як відомо, ще кілька тижнів тому Сергій Кривонос був одним з кандидатів у президенти, але досить несподівано зняв свою кандидатуру. Ще до того, як знятися з перегонів, він пояснив своє рішення піти у політику наступним чином:

Коли починалася війна й восени 2014 року були вибори до Верховної Ради, друзі та волонтери пропонували йти у політику. Але тоді я чітко розумів, що військовим треба воювати, а політики в тилу підуть правильним шляхом… На жаль, з часом вийшло не так, як хотілося б. Останні роки бачу, що у певний момент почалася деградація ЗСУ.

Сергій Кривонос планував загальнодержавний передвиборчий тур, але раптом скасував усі зустрічі. У медіа писали, що це сталося після його особистої зустрічі з президентом (вже пізніше сам Кривонос це підтвердив).

Читайте також: Кандидати в президенти: хто має російські "гачки" в біографії

Зрештою 6 березня на своїй сторінці у Facebook він написав наступне:

Я не маю морального права дозволити собі бути дешевим популістом та забивати людям голову пустими обіцянками, як це роблять деякі інші кандидати… Тому, поки йде війна і вірогідність відкритої агресії зі сторони нашого головного ворога Російської Федерації є занадто великою, мені довелося прийняти зважене та дуже непросте рішення щодо зняття своєї кандидатури з подальшої гонки за посаду президента України.

Вельми показовий момент: Сергій Кривонос додав, що фактично знявся на користь Петра Порошенка: "Вважаю сьогодні в тих умовах, в яких перебуває держава, недоцільним зміну верховного головнокомандувача Збройних сил України".

Сайт 24 каналу разом із політологом Віктором Небоженком спробує знайти відповідь на питання, чи це банальне буденне кадрове рішення президента щодо Кривоноса, чи все ж таки тут є виборчий підтекст.



Віктор Небоженко / Фото Гал-Інфо

Вікторе Сергійовичу, які політологічні складові в призначенні Кривоноса в РНБО ви вбачаєте?

Річ у тім, що наш президент все робить дуже пізно, коли це вже не допомагає. Замість того, щоб розпочати серйозну реконструкцію РНБО, він просто змінює чиновника, який проштрафився, іншою людиною. Лава запасних у Порошенка дуже коротка. Наскільки мені відомо, цей бойовий офіцер хотів бути керівником Спеціальних сил і створити потужний військовий підрозділ. А те, куди його призначили... Це бюрократична робота, з якою справлявся навіть Гладковський і справляється Турчинов. Там, скоріше за все потрібен був апаратник, який, принаймні керував би цією армією чиновників, які гордо називаються себе Радою національної безпеки і оборони.

Але, тим не менше, це призначення все ж таки краще, ніж рідня, оскільки ми всі побачили, як агресивно відреагувало суспільство на інформацію про те, що кращий друг президента пов'яз у корупції. Будемо сподіватися, що бойові полковники не будуть такими корумпованими, як друзі президента.

Чи вдалося президенту завдяки цьому кадровому рішенню пом'якшити інформаційний удар, пов'язаний з корупцією в РНБО?

Ні, не думаю. Оборонний скандал дуже сильно вплинув не скільки на Гладковського і компанію (про них поговорять і забудуть), скільки безпосередньо на персону президента. Давайте говорити відверто: українці ще якось терплять корупцію, контрабанду, але мародерство... Коли фактично грабують своїх же солдатів, офіцерів... Це унікально. Принаймні, після Другої світової війни я про такі скандали не чув. Але президент не хоче показати, що він помилився і що призначення його друзів призвело до дуже великих негативних політичних і економічних ефектів. Хай там як, те, що Порошенко призначив в РНБО військового, а не особистого друга, вже добре. Хоча ще раз підкреслюю: набагато краще було б призначити гарного апаратника.

Але це все ненадовго. Прийде новий президент і наступнику Гладковського неодмінно доведеться шукати нову роботу.

Читайте також: Яка доля чекає на Верховну Раду після президентських виборів?

А яку роль в нинішній системі владних координат відіграє РНБО як держорган?

Вага РНБО змінюється в залежності від того, хто входить до її складу. Приміром, коли секретарем Радбезу був Марчук, це був дуже важливий орган, практично десь на рівні, якщо хочете, уряду. Тоді засідання РНБО було важливим політичним дійством. А при Турчинові і Гладковському РНБО перетворилася в компанію по розподілу військових замовлень.

Подивіться, за чотири роки після призначення Гладковського і Турчинова не відбулося жодного засідання РНБО щодо корупції з якимись серйозними політичними наслідками. Це вражає, адже Рада нацбезпеки мала б вирішувати гострі проблеми країни, прораховувати ризики, прогнозувати перспективи і разом з тим займатися поточною роботою як фінансово-організаційний додаток до Міноборони. Попри те, що Турчинов достатньо впливовий політик РНБО при його керівництві втратило вагу і вплив. А Гладковський... Про що тут говорити, якщо людина, яка все життя працювала в бізнесі, до недавнього часу відповідала за співпрацю з НАТО! Можна собі уявити, як себе в цій ситуації почували дипломати, генерали НАТО, які не звикли до такого "неряшливого" ставлення, тим більше від сторони, яка навіть в Конституції у себе прописала прагнення щодо вступу в НАТО.

В Європі Рада нацбезпеки – це щось дуже важливе, це орган, результати роботи якого мають дуже серйозне значення для всіх інститутів влади. А в нас, щоб ми не говорили про надсерйозного і глибоко віруючого Турчинова, РНБО не склалася в певний епіцентр роботи по національній безпеці.

Чи розділяєте ви думку деяких експертів, що кадрова політика – це одна з найбільших "больових точок" чинної влади?

Це не кадрова політика. Це катастрофа! Спочатку ми спостерігали з якою легкістю і байдужістю президент призначав губернаторів. Ну, думали, гаразд, це дрібниця. Але потім пішло-поїхало... І представник президента у Верховній Раді виявився дуже слабким, і міністр закордонних справ безнадійно слабкий... Президент є сильним бізнесменом, все вміє рахувати, але, коли він прийшов на цю посаду виявилося, що в нього немає команди. Дійшло до того, що він і секретарку свою на держпосаду призначив, друзів, знайомих і так далі. Ну, це вже взагалі...

За п'ять років президентства Петро Порошенко так і не створив кадровий потенціал, який вирішував би реформаторські задачі і завдання в сфері захисту нацбезпеки і оборони.

Читайте також: Порошенко vs націоналісти: гра з вогнем