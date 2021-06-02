Відповідні рішення щодо звільнення урядовців та призначення нових посадовців ухвалили під час засідання Кабміну 2 червня. Також оголосили переможців конкурсів на вакатні посади.

Раніше Ляшко вирішив залишити на посаді трьох заступників з часів Степанова

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

Звільнили Олега Пілата з посади заступника голови.

Міністерство інфраструктури

Звільнили:

Дмитра Абрамовича з посади першого заступника міністра,

Дмитра Живицького з посади заступника міністра,

Наталію Форсюк з посади заступника міністра з питань європейської інтеграції.

Міністерство економічного розвитку

Звільнили:

Сергія Глущенка з посади заступника міністра,

Олександра Романішина з посади заступника міністра,

Костянтина Мар'євича з посади державного секретаря Міністерства економіки України.

Призначили:

Володимира Гринюка першим заступником міністра,

Крістіну Голубицьку заступницею міністра,

Сергія Теленика заступником міністра,

Ірині Новіковій продовжили виконання обов'язків на посаді заступниці міністра.

Міністерство фінансів

Дмитра Самоненка звільнили з посади державного секретаря Міністерства фінансів України. Він же переміг на конкурсі на цю посаду.

Міністерство цифрової трансформації

Звільнили Івана Турчака з посади державного секретаря Міністерства цифрової трансформації України. Одразу ж повідомили, що саме Турчак переміг у конкурсі на цю посаду.

МОЗ

Призначили:

Петра Ємця заступником міністра,

Ігоря Кузіна заступником міністра – головним державним санітарним лікарем України.

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Державна служба геології та надр

Володимир Бучко переміг в конкурсі на посаду першого заступника голови.

Міністерство агрополітики

Призначили:

Тараса Дзьобу заступником Міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Кабмін

Костянтина Мар'євича призначили першим заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів України



Тимчасове покладення виконання обов'язків

Голови Державного агентства меліорації та рибного господарства України на Андрія Забугу,

Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України на Сергія Галіцина,

Скасовано тимчасове покладення виконання обов’язків Голови Державного агентства рибного господарства України на Олега Баздуганова.

Трьох нових міністрів призначили 20 травня

Зазначимо, що заміну одразу трьох очільників міністерств здійснили 20 травня. Верховна Рада проголосувала за призначення міністром економіки Олексія Любченка, очільником Мінінфраструктури – Олександра Кубракова та главою МОЗ – Віктора Ляшка.