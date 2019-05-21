Кадрові ігри Коломойського: на кого та чому ставить олігарх?

Президент України Володимир Зеленський під час своєї інавгурації оголосив про очікувану низку кадрових змін у владі. Але жваве обговорення про нові призначення почалося вже давно. В тому числі, у контексті – як на ці процеси впливатиме Ігор Коломойський.

Так, Володимир Зеленський під час інавурації заявив, зокрема, що звільняє генерального прокурора. Але чи все так просто...



Генпрокурор – це президентська квота. Глава держави вносить його кандидатуру у Верховну Раду. До того ж дана позиція має ключове значення для розслідування злочинів влади, що відходить, про які доволі часто говорять в найближчому оточенні Зеленського.

Задля практичної реалізації цієї ідеї Юрій Луценко справді не підходить – по-перше, він є сам представником влади тепер уже "попєрєдніков", по-друге, являється близьким соратником Петра Порошенка. Тому, якщо тепер уже колишній главадержави і здійснював правопорушення, то багато з них, вочевидь, не без допомоги "ручного" відомства ГПУ на Різницькій. Здавалося б, це цілковито очевидні речі, втім з табору Коломойського раніше лунали сигнали, що Луценка змінювати не слід.

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Близько тижня тому адвокат Коломойського і ймовірний глава Адміністрації Президента Андрій Богдан заявив, що Юрій Луценко є "порядною і дуже доброю людиною, який знаходиться у ворожій атмосфері Генеральної прокуратури, де інформація викривлюється до неймовірних величин".

Більш конкретно цю тезу артикулював сам Коломойський.

Моя думка – я би залишив його (Луценка – Прим. ред.) до наступної Ради точно. А чим він заважає, кому він заважає?



Коломойський про потенційну відставку Луценка: "А чим він заважає?"

Таким чином, Луценко став уже третім попередником, після Авакова й Турчинова, якого опальний Коломойський хотів би залишити біля владного керма. Але є ще й "вишенька на торті".

На посаді прем'єр-міністра Коломойський бачить скандального голову НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.

Головою уряду нехай буде Коболєв, тому що він технічна людина, яка буде виконувати концепцію розвитку країни. А її не було вже останніх 15 років. А ось ця вся історія з преміями після перемоги над "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі... Ця історія з преміями, в якій я вважаю, що він абсолютно має рацію... Взагалі він взяв там якісь копійки. Він врятував для країни від 50 до 80 мільярдів доларів. Тобто будь-яка юридична компанія взяла б навіть якщо 1%, то це склало б 600 мільйонів доларів. Він взяв двадцятку, витратив на премії для всього колективу.



Коломойський бачить на посаді прм'єр-міністра Коболєва

Що стосується Коболєва – прем'єра – це виглядає смішно. Навіть в новій Раді за цього неоднозначного персонажа не знайдеться 226 "за".

Не без задоволення, гадаючи на кавовій гущі, серед потенційних глав АП Коломойський виділив трьох людей: співзасновника студії "Квартал 95" Сергія Шефіра, згаданого вище юриста Андрія Богдана та ідеолога-вдохновителя штаба Зеленського Руслана Стефанчука. При цьому, Коломойський чітко сказав:

Я ставлю на Богдана.



Юрист Андрій Богдан

Потрібно бути наївним немовлям, аби повірити, що Ігор Валерійович сказав би це просто так, покладаючись на власну інтуїцію. Андрій Богдан, відомий широкому загалу як адвокат Коломойського, підпадає про закон про люстрацію, оскільки працював урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики в уряді Азарова (2010-2014). Він жодного разу прямо не відповів, чи готовий віднайти законодавчі лазівки аби очолити головний офіс на Банковій. Коломойський, як бачимо, ставку робить саме на нього.

Загалом, своїми кадровими ідеями Ігор Коломойський дає підґрунтя для чуток, що саме він – і ніхто інший є ключовим бенефіціаром перемоги Зеленського. Від цієї гіпотези усілякими можливими і неможливими способами відхрещувався уже чинний президент Зеленський. Але в такому випадку виникає закономірне питання: навіщо Коломойський, який не має у своїх руках формальних владних важелів, оприлюднює прізвища вищих керівників держави фактично через голову вже чинного президента?

Тут може бути як мінімум два пояснення. Або Коломойський і справді не надто впевнений у своєму впливі на нового президента і тому всілякими методами через медіа намагається "проштовхнути" корисну йому кадрову лінію, або опальний олігарх дійсно впливає на Зеленського і його кадрові припущення, не просто гадання на кавовій гущі, а чіткий сигнал до виконання.

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