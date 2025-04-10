В Чечне 17-летний месник зарезал кадыровца: его убили, а тело несколько дней лежало в центре села

В Чечне 17-летний парень напал с ножом на силовиков Кадырова, из-за чего умер один из них. В ответ мстителя убили, тело выставили на страх местных посреди села, а родственников жестоко наказали.

Глава Чечни тем временем сразу заявил, что действиями юноши якобы руководил украинец. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные СМИ.

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Тело лежало посреди улицы, а машины объезжали его

Нападение произошло еще в понедельник, 7 апреля. Впоследствии тело парня разместили посреди села Ачхой-Мартани, где он жил. Людей согнали смотреть на убитого.

Впоследствии их отпустили, а машины, которые ехали мимо, просто объезжали тело.

Людей собрали сразу за мостом, на перекрестке, не давая никому даже сесть в автобус или отойти в сторону от этой толпы, фото и видео строжайше запретили, после того, как привезли труп этого парня и бросили его на асфальт, взрослые женщины начали возмущаться, а молодые девушки плакать. Поскольку ситуация начала выходить у них из-под контроля, этот шабаш по времени длился 15 минут,

– рассказали местные.

Вечером 9 апреля сообщалось, что умерший так и лежал на асфальте в центре села.

"Тело убитого подростка лежало все это время перед толпой согнанных жителей. Это и есть "русский мир" и российский закон, который нам принесла Россия", – говорится в сообщении чеченского канала сопротивления оккупации России NIYSO в среду.

Осторожно, 18+! Тело юного чеченца посреди села / Фото местных СМИ

Рамзан Кадыров приказал из-за поступка юного мстителя незаконно выгнать из Чечни его родственников и конфисковать их имущество.

МВД и Росгвардии вместе с ФСБ надо выгнать с территории республики родителей и братьев тех, кто стоит за этим. Их имущество надо изъять. Если они после этого не прекратят работать на Украину, которая их финансирует, тогда остальных родственников необходимо выслать,

– цитируют росСМИ Кадырова.

100 лет назад так посреди улицы лежало тело абрека Зелимхана

В истории народа уже был подобный случай.

Более 100 лет назад царская власть заставила людей позировать на фоне тела абрека Зелимхана – чеченского национального героя времен Российской империи. Он известен своей борьбой с несправедливостью царя.

"Спустя десятилетия тактика не изменилась: тот же цинизм, и та же демонстративная безнаказанность. Оккупанты, по-прежнему, считают, что террор и публичное унижение сломают волю народа. Но они ошибаются. Каждая такая фотография – не доказательство их силы, а свидетельство страха. Страха перед теми, кто даже мертвым, остается символом сопротивления", – добавил чеченское движение сопротивления.

В NIYSO отметили, что так власти России репрессируют население оккупированной Чечни.