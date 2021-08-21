Инцидент в стиле "ню" случился на пляже "Ланжерон". К такому виду отдыхающего не были готов ни персонал заведения питания, ни другие гости.

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Работники кафе вызвали полицию

Никакие уговоры надеть белье и рассчитаться за заказ на мужчину не подействовали. Поэтому работники кафе вызвали полицию.

Прибывшие на вызов правоохранители столкнулись с неадекватной реакцией. Правонарушитель набросился на одного из полицейских с кулаками. Любителя прогуляться в обнаженном виде забрали в изолятор временного содержания.

Обратите внимание! Отдыхающему объявили подозрение за умышленное нанесение телесных повреждений полицейскому. Это наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Сопротивление полицейским оказала и нетрезвая женщина

Тем временем правоохранителям в Одессе досталось еще раз – на этот раз от нетрезвой одесситки. Она вместе с младенцем пришла в таком состоянии в кафе. Женщина сопротивлялась полицейским, когда те пытались выяснить, где отец ребенка.

Недавно В Одессе мужчина избил полицейского, потому что он не "посадил" его сестру

Малыша передали папе, а в отношении матери составили административный протокол. За противоправное поведение ей грозит штраф, либо арест на срок от трех до шести месяцев, либо ограничение свободы на срок до четырех лет.