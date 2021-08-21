В кафе – без белья: в Одессе голый турист подрался с полицейскими

Ни в чем себе не отказывать на отдыхе решил мужчина из Днепра. В Одессе он пришел голым на пляж и так же без белья отправился и в кафе.

Инцидент в стиле "ню" случился на пляже "Ланжерон". К такому виду отдыхающего не были готов ни персонал заведения питания, ни другие гости.

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Работники кафе вызвали полицию

Никакие уговоры надеть белье и рассчитаться за заказ на мужчину не подействовали. Поэтому работники кафе вызвали полицию.

Прибывшие на вызов правоохранители столкнулись с неадекватной реакцией. Правонарушитель набросился на одного из полицейских с кулаками. Любителя прогуляться в обнаженном виде забрали в изолятор временного содержания.

Сопротивление полицейским оказала и нетрезвая женщина

Отдыхающему объявили подозрение за умышленное нанесение телесных повреждений полицейскому. Это наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Тем временем правоохранителям в Одессе досталось еще раз – на этот раз от нетрезвой одесситки. Она вместе с младенцем пришла в таком состоянии в кафе. Женщина сопротивлялась полицейским, когда те пытались выяснить, где отец ребенка.

Недавно В Одессе мужчина избил полицейского, потому что он не "посадил" его сестру

Малыша передали папе, а в отношении матери составили административный протокол. За противоправное поведение ей грозит штраф, либо арест на срок от трех до шести месяцев, либо ограничение свободы на срок до четырех лет.