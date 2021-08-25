В кафе в центре Харькова смеялись над клиентами из-за украинского языка: возмутительное видео

В Харькове разгорелся очередной языковой скандал. Работник кафе нахамил посетителями из-за того, что они просили общаться с ними на украинском.

Инцидент произошел в заведении "Zdorovo EST", расположенном на улице Ярослава Мудрого. Администратор заведения решил проигнорировать украинское законодательство.

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Работник смеялся над посетителями из-за языка

Сначала посетители попросили принести им меню на украинском языке. Впрочем, им отказали, ведь в кафе такого просто нет. Более того, работник Zdorovo EST начал хамить паре. Сначала он делал вид, что не понимает, что от него хотят. "Что вы говорите?", – смеялся он. А потом и вовсе заявил, что сам является "славянином и русским".

Далее насмешки не прекратились. Когда клиенты повторно спросили его, почему он отказывается предоставлять услуги на государственном языке, тот начал отвечать крайне странным "суржиком" и заверил якобы у него такой "одесский акцент".

В Харькове администратор заведения нахамил клиентам: смотрите видео

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