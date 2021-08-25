В кафе в центре Харькова смеялись над клиентами из-за украинского языка: возмутительное видео
Источник:телеграм-канал "Ху**ый Харьков"
В Харькове разгорелся очередной языковой скандал. Работник кафе нахамил посетителями из-за того, что они просили общаться с ними на украинском.
Инцидент произошел в заведении "Zdorovo EST", расположенном на улице Ярослава Мудрого. Администратор заведения решил проигнорировать украинское законодательство.
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Работник смеялся над посетителями из-за языка
Сначала посетители попросили принести им меню на украинском языке. Впрочем, им отказали, ведь в кафе такого просто нет. Более того, работник Zdorovo EST начал хамить паре. Сначала он делал вид, что не понимает, что от него хотят. "Что вы говорите?", – смеялся он. А потом и вовсе заявил, что сам является "славянином и русским".
Далее насмешки не прекратились. Когда клиенты повторно спросили его, почему он отказывается предоставлять услуги на государственном языке, тот начал отвечать крайне странным "суржиком" и заверил якобы у него такой "одесский акцент".
В Харькове администратор заведения нахамил клиентам: смотрите видео
Другие скандалы из-за языка в Украине
- В конце июля харьковский таксист обругал пассажирку из-за украинского языка. Мужчина обзывал ее "бандеровкой" и утверждал, что в Харькове людей заставляют говорить на государственном.
- Еще раньше тикток-блогерша, которая готовилась к ГИА, опозорилась из-за ненависти к государственному языку. Девушка обзывала украиноязычные книги и жаловалась, что не может их читать.
- Другая блогерша, 18-летняя девушка из Ирпеня, дерзко заявила, что вообще "на**й запретила бы украинский". Впоследствии, конечно, извинилась, но подчеркнула, что государственный язык ей не импонирует.