Инцидент произошел 1 августа около 01:30. Мужчина стрелял из травматического пистолета. В полиции не сообщают, где произошла стрельба. Но в телеграмме "Ху*вый Днепр" говорят, что это кафе Mister Cat на проспекте Дмитрия Яворницкого.

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Стрелял во время ссоры

Известно, что мужчины ссорились. Впоследствии один из них достал пистолет и начал стрелять. Пока приехали полицейские, злоумышленник скрылся. Впоследствии правоохранителям удалось задержать мужчину на авто в Индустриальном районе Днепра.

По данным телеграмм-канала "Ху*вый Днепр", в полицию позвонил потерпевший. Он сообщил, что находясь в кафе, у него произошел конфликт с посетителем. Вдруг неизвестный достал пистолет и дважды выстрелил в ногу пострадавшему.

Также говорят, что злоумышленник бежал на авто Toyota Land Cruiser и скрылся с места инцидента. Пострадавшего отвезли в городскую больницу №16.

Что грозит подозреваемому

Во время осмотра легковушки сотрудники полиции изъяли пистолет с патронами. Их отправили на экспертизу.

Следователи объявили злоумышленнику подозрение за хулиганство. Ему может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы.

Сейчас продолжаются следственные действия. Отдел полиции № 7 Днепропетровщины избирает меру пресечения.

Обратите внимание! Недавно в Запорожье произошла драка со стрельбой из-за газонокосилки. Мужчина, не выдержавший шум косы, подошел к жителю дома и выстрелил ему в лоб. При этом пострадавший начал бить злоумышленника и так сломал ему челюсть.