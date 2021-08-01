В кафе на Днепропетровщине повесили карту с "российским" Крымом: извинились и исправились

В одном из кафе в Каменском, что в Днепропетровской области, посетителей ждал неприятный сюрприз. Интерьер заведения украсили картой мира, на которой Крым был обозначен частью России.

О неприятном инциденте рассказали в соцсетях и местных СМИ. Уточнили – возмутительную карту вывесили в кафе Navigator.

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Администрация заведения извинилась за карту

Реакция соцсетей очень быстро дала свой результат. Администрация заведения извинилась и опубликовала фото с переработанной картой, на которой Крым уже является частью Украины.

Карту якобы просто не дорисовали

По словам руководства кафе, карту просто не закончили. Сейчас художники взялись за кисти и зарисовали полуостров правильным цветом.

Скандал из-за Крыма вспыхнул на Олимпиаде

Отметим, что недавно скандал из-за Крыма вспыхнул на Олимпиаде-2020 в Токио. На официальном сайте соревнований на карте Olympics Cheer Zone полуостров отделили от Украины границей.

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Впоследствии карту исправили, однако разразилась возмущением Россия. Мол, карта не является корректной, однако к мнению россиян не прислушались.