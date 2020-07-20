В одном из киевских кафе днем 20 июля произошел взрыв. Правоохранители говорят: взорвалась сумка, которая была под одним из столиков. К счастью, никто не пострадал.

Как сообщают в полиции Киева, взрыв произошел на улице Беломорской.

Ранее В Киеве произошел взрыв у станции метро "Шулявская": количество пострадавших возросло

По адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, работники взрывотехнической службы, кинологи. В результате происшествия никто не пострадал.

Правоохранители проводят проверку, после будут принимать соответствующее процессуальное решение.

Где находится улица Беломорская – смотрите карту

Недавний взрыв в Киеве

Столицу потряс случай 17 июля: вблизи выхода из станции метро "Шулявская" прогремел взрыв. Произошло это около 20:00: что-то взорвалось в мусорной урне, которая располагается рядом с входом на станцию метро.



Взрыв возле станции метро 17 июля / Фото Артура Зайонца (24 канал)

Ударной волной разбило окна здания вокруг урны. Сначала было известно об одном пострадавшем, но утром 18 июля к врачам обратились еще трое пострадавших.