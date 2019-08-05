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      Кафе с енотами в Харькове: следят ли зоозащитники за безопасностью животных

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      В Харькове открыли первую кофейню с енотами. Двое пушистых разбойников стали уникальной компанией для кофе. За первые дни работы посетить их пришли уже более полутора тысяч человек.

      Еноты Барт и Лиза озорные, как и их прототипы в мультфильме "Симпсоны". Не успеешь оглянуться, как вертлявые пальчики уже в кармане, полощут все, что в них найдут. Еноты – главная приманка нового кафе в Харькове, которое открыл 24-летний парень.

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      "Первый день ночевал здесь я. Потом на второй день мы заехали и спали здесь уже вместе. И потом они начали оставаться здесь одни. Вообще, очень скучаю, потому что привык. Четыре месяца выращивал, как младенцев на руках", – пояснил владелец кафе Марк Колесников.

      Марк Колесніков
      Марк Колесников с енотами

      Теперь в квартире Марка тишина, а в кафе есть отдельная звукоизолированная комната для енотов. Как в природе, здесь есть где побегать и отдохнуть. Утром у животных обязательно прогулка, завтрак, витамины, а дальше – гости.

      Мы пришли посмотреть на енотов. Это что-то очень необычное у нас появилось. Такой антистресс,
      – рассказала посетительница кафе.

      Барту и Лисе всего четыре месяца. За несколько лет они поправятся, а живости будет еще больше. За комфортом и безопасностью животных следят зоозащитники. Рассказали, что животным достаточно пространства. Их в кафе содержат лучше, чем некоторые люди в квартирах.

      Єнот в кафе Харкова
      Енот в кафе Харькова

      "В зоопарках они в клетках, к ним нельзя зайти. Они там дикие, кусаются, а наши полностью домашние. У нас три дня был ажиотаж, людей с каждым днем все больше и больше", – заявил владелец кафе Марк Колесников.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Харькова Мир животных
      Источник: 24 канал
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