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Кайфуем: певица Джамала празднует день рождения

13 Читати новину українською
Джамала
Джамала / Фото из открытых источников

Сегодня, 27 августа, известная украинская певица Джамала празднует свой день рождения. Представительнице крымскотатарского народа исполняется 35 лет.

Про свой день рождения Джамала рассказала на странице в Instagram.

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"35 – это точно как 25, только все есть! Кайфуем!" – написала певица.

Под публикацией множество поклонников написали поздравления на разных языках талантливой артистке: "Вы – супермама, невероятно красивая. Люблю Ваше творчество и желаю новых проектов и побед", "Гениальная и самобытная", "Большая умница и трудяжка" и другие.

 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Певицу трогательно поздравил ее муж Бекир Сулейманов.

Бекир опубликовал фото, где он изображен вместе с женой и их сыном Эмиром-Рахманом.

"Любовь моя, знай, что уже есть целых два пацана, которые будут всегда рядом и не дадут тебе спокойно поваляться утром - твои самые преданные фаны! И наше количество, дай Бог, будет только расти. Любой вызов для нас - это не более, чем интересная задачка. Все самое интересное еще впереди! Люблю тебя!" – заявил мужчина.

Кроме того, Джамалу поздравил с днем рождения президент Украины Петр Порошенко на странице в социальной сети Instagram.

Чуткая и хрупкая, сильная и глубокая. Джамала – воплощение необычайного таланта и бесценное сокровище Украины,
– подчеркнул Порошенко.

 

Теги: LifeStyle Новости Украины Музыка Петр Порошенко Джамала
Источник: 24 Канал
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