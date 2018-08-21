Кайя Гербер и Карл Лагерфельд выпустили совместную коллекцию одежды: стильные фото

Дочь Синди Кроуфорд и успешная модель Кайя Гербер начала сотрудничество с культовым французским модельером и креативным директором дома Chanel Карлом Лагерфельдом. Новая капсульная линия одежды имеет название линейки Karl Lagerfeld x Kaia.

Съемки рекламной кампании, в которой главную роль исполнила сама 16-летняя Кайя Гербер, происходили в солнечном Малибу, США. Звезда примерила несколько стильных образов, где можно увидеть стильные сумки, солнцезащитные очки, украшения и головные уборы.

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Кайя Гербер у кампейне Karl Lagerfeld x Kaia

Над фотоисторией работал сам Карл Лагерфельд, который уже не впервые проводит модные съемки. О сотрудничестве француза с юной моделью впервые заговорили еще в начале года, однако только сейчас можно увидеть результат их совместной работы. "У Кайи есть молодое, независимое мировоззрение, которое вдохновляет", – говорится в официальном анонсе релиза коллекции. В свою очередь Кайя отметила, что работать с Карлом – сплошное удовольствие.



Карл Лагерфельд и Кайя Гербер

Все вещи из линейки можно приобрести на сайтах Karl.com и Revolve.com начиная с 30 августа.