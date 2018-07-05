Кайя Гербер очаровала роскошным выходом на показе Valentino: фото

Легендарный итальянский дом моды Valentino представил свою коллекцию в рамках Недели моды в Париже Haute Couture. Модный показ состоялся в интерьерах отеля Salomon de Rothschild.

Главной звездой подиума стала 16-летняя Кайя Гербер – дочь знаменитой модели Синди Кроуфорд.

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Кайя Гербер поразила публику необычным выходом

Кайя прошлась по подиуму в роскошном нежно-лиловом платье с перьями и открытыми плечами. Ее фантастический образ дополняла объемная прическа и сдержанный макияж с акцентом на глаза. Наряд Гербер можно назвать одним из самых эффектных в коллекции Valentino.

Все фото: Getty Images

Допис, поширений Kaia (@kaiagerber) 4 Лип 2018 р. о 11:41 PDT