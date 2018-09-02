Кайя Гербер с братом Пресли стала звездой рекламы Calvin Klein Jeans

16-летняя модель Кайя Гербер, которая уже завтра будет праздновать свое 17-летие, снялась в модном кампейне осенней коллекции бренда Calvin Klein Jeans. Для фотосессии пригласили также ее старшего брата Пресли Гербера.

Кроме звездных родственников в рекламе стильных новинок приняли участие еще 36 моделей. Все они примеряли модные джинсовые новинки, позируя на фоне американских горок. Автором фотоистории стал бельгийский фотограф Вилли Вандерперре.

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Допис, поширений CALVIN KLEIN (@calvinklein) 30 Сер 2018 р. о 9:11 PDT

Допис, поширений CALVIN KLEIN (@calvinklein) 30 Сер 2018 р. о 3:22 PDT

В одном из видеороликов Кайя и Пресли вспоминают о своих первых шагах в моделинге и рассказывают о семейных отношениях. Стоит напомнить, что мамой моделей является известная Синди Кроуфорд, которая до сих пор остается одной из самых узнаваемых моделей мира.

В другом видео молодые звезды выражают свое мнение о проблемах современной Америки, к примеру, о политической ситуации, систему образования и здравоохранения, а также добавляют, что самое главное в этом мире – это остаться открытым друг к другу и дарить как можно больше любви родным.