Кайя Гербер снялась для Chanel: элегантные фото

16-летняя Кайя Гербер уверенно покоряет мир моды: девушка снялась для рекламной кампании новых сумок Chanel.

Креативный директор бренда Карл Лагерфельд, который выбрал Кайю героиней фотосессии, выступил в роли фотографа. Съемка происходила в парижской квартире Габриэль Шанель на улице Камбон.

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Кайя позировала в элегантных образах, лежа на диване.

Допис, поширений Kaia (@kaiagerber) 27 Бер 2018 р. о 10:53 PDT

Допис, поширений CHANEL (@chanelofficial) 13 Бер 2018 р. о 10:02 PDT

Стоит отметить, что в прошлом году юная Гербер дебютировала на подиуме и сразу стала музой Лагерфельда. А в январе 2018-го она принимала участие в показе Chanel на Неделе моды в Париже.