Кайя Гербер снялась для Chanel: элегантные фото
16-летняя Кайя Гербер уверенно покоряет мир моды: девушка снялась для рекламной кампании новых сумок Chanel.
Креативный директор бренда Карл Лагерфельд, который выбрал Кайю героиней фотосессии, выступил в роли фотографа. Съемка происходила в парижской квартире Габриэль Шанель на улице Камбон.
Читайте также: Белла Хадид снялась обнаженной с парнем-моделью: фото
Кайя позировала в элегантных образах, лежа на диване.
Стоит отметить, что в прошлом году юная Гербер дебютировала на подиуме и сразу стала музой Лагерфельда. А в январе 2018-го она принимала участие в показе Chanel на Неделе моды в Париже.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Пожар на станции "Левобережная": автомобиль переехал пожарный рукав и превратил его в фонтансегодня , 19:19
-
Россия язвительно отреагировала на солидарность Украины с Британией о выдворении дипломатовсегодня , 18:08
-
"Боснийский" сценарий урегулирования ситуации в Донбассе – на самом деле российский, – экспертсегодня , 17:20
Комментарии