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Кайли Дженнер - 21: что нужно знать про самую молодую миллионершу

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Кайли Дженнер исполнился 21 год
Кайли Дженнер исполнился 21 год / Коллаж: 24 канал, фото из Іnstagram

Бизнес-леди и звезда соцсетей Кайли Дженнер празднует двадцать первыц день рождения 10 августа. Мы собрали главные факты из жизни Кайли, чтобы узнать, как она достигла мировой известности и невероятного успеха в своём юном возрасте.

Семья

Кайли Дженнер родилась 10 августа 1997 года в Калифорнии. Ее родители – бизнесвумен Крис Дженнер и олимпийский чемпион Брюс Дженнер.

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Как известно, в 2015 году 65-летний Брюс совершил каминг-аут как трансгендерная женщина. После этого он сделал операцию по смене пола, а также сменил имя на Дженнер.

У Кайли есть сестра Кендалл и сестры по матери Кортни, Ким, Хлои и брат Роб. А с стороны отца: брать Бартон Дженнер, Брендон Дженнер, Джейк Дженнер, Броуди Дженнер и сестра Кейси Дженнер.

 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

Девушка с 10 лет снимается в реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians, поэтому еще с детства ее окружает внимание прессы.

Личная жизнь

Кайли Дженнер сосотояла в длительных отношениях (с 2014 года по январь 2017 ) с рэпером Tyga. Пара внезапно разошлась и сразу стало известно о романе Кайли с рэпером Трэвисом Скоттом.

А через несколько месяцев СМИ написали, что Дженнер впервые беременна. 1 февраля 2018 года у них родилась дочь Сторми.

Впоследствии Кайли рассказала для GQ, что у них с Трэвисом не было первого свидания – они просто встретились на фестивале Coachella, и уже через месяц она забеременела.

 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

Пластические операции

До 21 лет Кайли Дженнер уже успела сделать пластику – и не раз. Самые заметные изменения произошли с ее губами, которые звезда увеличила чуть ли не в два раза.


Кайли Дженнер в детском возрасте и сейчас

Кайли Дженнер сделала много пластики

Недавно она заявила, что отказывается в дальнейшем использовать "инъекции красоты" под названием филеры. Но на свежих фото Дженнер заметно, что ее губы практически не изменили форму.

Карьера

В конце 2015 Кайли Дженнер создала свою собственную линию косметики "Kylie Cosmetics", в которую входит декоративная косметика. Особый акцент Кайли сделала на губных помадах.

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Первую коллекцию, которая состояла из "набора для губ" продали за 30 секунд. Конечно, такого успеха девушка достигла наняв целую команду лучших бизнес-аналитиков.

 

Kylie is making money moves

Допис, поширений kardashianclips (@kardashianclips)

После этого Дженнер начала расширять ассортимент своей косметики.

На сегодня ее доходы оценивают минимум в 900 миллионов долларов, что делает ее самой молодой и самой богатой женщиной Америки, самостоятельно достигшей успеха.

А через год, при аналогичных темпах, Кайли может стать самым молодым миллиардером и обгонит Марка Цукерберга, который стал миллиардером в 23 года.

Также Дженнер настоящая звезда Instagram – в 2018 году она возглавила список самых высокооплачиваемых звёзд этой соцсети (Instagram Rich List 2018). За рекламный пост рекламодателю придется заплатить 1 миллион долларов.

 

Теги: LifeStyle Мода Кайли Дженнер
Источник: 24 Канал
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