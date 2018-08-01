Кайли Дженнер анонсировала выпуск косметики ко дню рождения: яркие фото

Светская львица и владелица бренда Kylie Cosmetics Кайли Дженнер анонсировала выход нового набора косметики, в который вошли самые любимые образцы ее марки. Бьюти-набор звезда выпустила специально к ее 21 дня рождения, которое состоится 10 августа.

Первые фото с новым косметологическим пакетом Кайли опубликовала в своем Instagram. Праздничная коробка украшена надписью "Привет, 21", а внутри нее Кайли разместила: 18 помад, хайлайтер, палетку сухих теней и 3 образца жидких теней для век. Каждый бьюти-продукт Дженнер подписала специальным словом, к примеру, "гламур", "флирт", "настроение дня рождения" и другие.

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Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 31 Лип 2018 р. о 4:14 PDT

Допис, поширений Kylie Cosmetics (@kyliecosmetics) 31 Лип 2018 р. о 6:48 PDT

Также в праздничной коллекции девушка снялась в гламурном фотосете, в котором примерила образ блондинки. На фотографиях она позирует в пикантных образах и "купается" в ванной с надувными шариками. Автором фотосессии стал Брендан Форбс. Звездная мама Кайли добавила, что новый праздничный набор можно будет приобрести 6 августа в ее поп-ап магазине в Лос-Анджелесе, открытие которого состоится 1 августа.

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 31 Лип 2018 р. о 4:18 PDT