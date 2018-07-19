Кайли Дженнер без инъекций красоты поразила сходством с сестрой Кендалл: фото
Звездные младшие сестры Ким Кардашян, героини реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кайли и Кендалл Дженнер очаровали поклонников совместным "селфи".
Сестры Ким Кардашян опубликовала фото на своих страницах в Instagram. Кендалл назвала Кайли "инопланетной сестрой".
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"Люблю тебя, моя сестренка", – прокомментировала фотографию Кайли.
Многие поклонники отметили, что сейчас сестры Дженнер выглядят идентично. Отметим, что накануне Кендалл Дженнер отказалась от использования филлеров и продемонстрировала уменьшенные губы.
Кендалл и Кайли Дженнер / Instagram
Кендалл и Кайли Дженнер / Instagram
Кендалл и Кайли Дженнер / Instagram
Кендалл и Кайли Дженнер в детстве / Архивное фото