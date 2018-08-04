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Кайли Дженнер нашла еще один способ зарабатывать в соцсетях: подробности

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Кайли Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram

Светская львица и владелица бренда Kylie Cosmetics Кайли Дженнер представила собственный фильтр в социальной сети Instagram.

 

Кайли Дженнер рассказала поклонникам о новом фильтре и продемонстрировала его в Instagram-сториз на своей странице.

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Так, с новым фильтром в Instagram можно "примерить" семь оттенков косметики Кайли Дженнер. Также, по словам звезды, он растушевывает лицо и делает ресницы более насыщенными.

Смотрите видео с Кайли Дженнер:

 

Did you guys see these lip filters on Instagram stories today? 8/1/18

Допис, поширений Kylie Jenner (@kyliesnapchat)

Напомним, накануне Кайли Дженнер вошла в рейтинг издания Forbes с доходом в 166,5 миллиона долларов. Состояние 20-летней Кайли Дженнер оценивается в 900  миллионов долларов, которые она заработала благодаря линии косметики Kylie Cosmetics.

Теги: LifeStyle Instagram Интернет Макияж Кайли Дженнер
Источник: 24 Канал
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