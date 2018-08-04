Кайли Дженнер нашла еще один способ зарабатывать в соцсетях: подробности

Светская львица и владелица бренда Kylie Cosmetics Кайли Дженнер представила собственный фильтр в социальной сети Instagram.

Кайли Дженнер рассказала поклонникам о новом фильтре и продемонстрировала его в Instagram-сториз на своей странице.

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Так, с новым фильтром в Instagram можно "примерить" семь оттенков косметики Кайли Дженнер. Также, по словам звезды, он растушевывает лицо и делает ресницы более насыщенными.

Смотрите видео с Кайли Дженнер:

Допис, поширений Kylie Jenner (@kyliesnapchat) 1 Сер 2018 р. о 5:47 PDT

Напомним, накануне Кайли Дженнер вошла в рейтинг издания Forbes с доходом в 166,5 миллиона долларов. Состояние 20-летней Кайли Дженнер оценивается в 900 миллионов долларов, которые она заработала благодаря линии косметики Kylie Cosmetics.