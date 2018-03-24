Кайли Дженнер очаровала милыми снимками с дочкой

Младшая сестра Ким Кардашян похвасталась нежными снимками со своей новорожденной дочкой. Девочка очень похожа на Кайли Дженнер. На снимках видно, что малышка унаследовало пышные губы звездной мамы.

Модель Кайли Дженнер родила дочь 1 февраля 2018. Девочке звезда дала необычное имя – Сторми. Сначала модель скрывала информацию, что ожидает появления ребенка, но впоследствии СМИ таки узнали о пополнении в семье Кардашян.

Читайте также: Кайли Дженнер показала, что помогает ей сохранять стройную талию после родов

После рождения девочки молодая мама быстро вернула прежнюю форму и не перестает публиковать милые снимки своей волшебной дочери, которая с первых дней жизни "позирует" перед камерой. На новых фотографиях Кайли Дженнер, опубликованных на Instagram странице, звезда лежит возле Сторми и делает селфи с ребенком. Снимки модель показала в стильных черно-белых тонах.

Стоит отметить, что молодая мама выглядит роскошно. Перед фотосессией Кайли Дженнер стильно подвела глаза и губы, что видно на снимках. Западные СМИ отмечают, что макияж звезда сделала косметикой собственного бренда.



Кайли Дженнер с дочкой



Сестра Ким Кардашян показала милые фото с ребенком



Кайли Дженнер сделала фотосессию с ребенком