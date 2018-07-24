Кайли Дженнер похвасталась фигурой в постели: фото
Звездная мама и светская львица Кайли Дженнер снялась в фотосессии с украинским фотографом Сашей Самсоновой.
Украинка уже несколько лет фотографирует целое семейство Кардяшян-Дженнер. Новые фотографии Кайли опубликовала на своей странице в Instagram.
Читайте также: Кайли Дженнер удивила публику очень тонкими губами, отказавшись от инъекций
На фотографиях Кайли Дженнер чувственно позирует в светло-голубом боди, который украшен жемчугом.
Кайли Дженнер в объективе Саши Самсоновой
Отметим, что на снимках 20-летняя Кайли выглядит очень нежно. Кроме того, как отмечают поклонники, девушке идут уменьшенные губы.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"6 марта 2016 , 15:33