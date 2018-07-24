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Кайли Дженнер похвасталась фигурой в постели: фото

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Кайли Дженнер
Кайли Дженнер / Фото Саши Самсоновой

Звездная мама и светская львица Кайли Дженнер снялась в фотосессии с украинским фотографом Сашей Самсоновой.

Украинка уже несколько лет фотографирует целое семейство Кардяшян-Дженнер. Новые фотографии Кайли опубликовала на своей странице в Instagram.

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На фотографиях Кайли Дженнер чувственно позирует в светло-голубом боди, который украшен жемчугом.

кайлі дженнер
кайлі дженнер

Кайли Дженнер в объективе Саши Самсоновой

Отметим, что на снимках 20-летняя Кайли выглядит очень нежно. Кроме того, как отмечают поклонники, девушке идут уменьшенные губы.

Теги: LifeStyle Мода Кайли Дженнер
Источник: 24 Канал
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