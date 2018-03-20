Кайли Дженнер показала, что помогает ей сохранять стройную талию после родов

Сестра Ким Кардашян, модель и актриса в популярном реалити-шоу Кайли Дженнер, поделилась секретами своей фигуры. После рождения ребенка она регулярно надевает специальный корсет.

Как известно, Кайли Дженнер родила дочь Сторми 1 февраля 2018 года. Через месяц после родов модель уже могла похвастаться стройными формами, что стало поводом для слухов об обращении звезды к суррогатному материнству, передает Viva.

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Однако после резонансных предположений СМИ в сети опубликовали интервью с Кайли Дженнер, где она во время беременности рассказывала о трудностях и количестве набранных килограммов.

Модель также призналась, что избавиться от лишних килограммов после родов ей помогли правильное питание и регулярные тренировки. Однако, согласно опубликованному фото на Instagram-странице, Кайли Дженнер продолжает работать над своей фигурой и носит специальный стягивающий корсет, который помогает сформировать стройную талию.