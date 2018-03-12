Кайли Дженнер показала милое фото своей бабушки и дочки
Младшая сестра Ким Кардашян и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер в начале февраля впервые стала мамой. У нее родилась дочь Сторми, которую она долго скрывала от общественности.
Как известно, 20-летняя Дженнер родила первого ребенка 1 февраля 2018 года. Отцом девочки является 25-летний рэпер Трэвис Скотт.
Новоиспеченная мама активно делится в соцсетях снимками малышки. Недавно Кайли выложила фото с бабушкой Мэри Джо Хоутон, которая держит на руках маленькую Сторми.
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Также Кайли поделилась роликом, на котором ее лучшая подруга Джордин Вудс убаюкивает ребенка.
Источник: 24 Канал
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