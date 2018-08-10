Кайли Дженнер показала нежное фото с маленькой дочкой

Светская львица и владелица бренда Kylie Cosmetics Кайли Дженнер празднует двадцать первое день рождения 10 августа. По такому случаю она опубликовала несколько фотографий с полугодовалой дочкой Сторми.

Кайли призналась, что этот год стал для нее особенным, потому что родилась ее девочка.

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"В день рождения со своим необычным подарком. Как я жила до твоего рождения, Сторми. Люблю тебя, мой маленький ангел", – написала Дженнер.

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 9 Сер 2018 р. о 1:30 PDT

Стоит отметить, что автором фотосессии является украинский фотограф Саша Самсонова.

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 9 Сер 2018 р. о 1:35 PDT

Обычно Кайли не показывают лицо ребенка в социальных сетях, но на этот раз сделала исключение. Также звезда выложила коллаж: на одном фото она с дочкой, а на другом – с мамой Крис Дженнер.