Кайли Дженнер показала очаровательные фото дочери
Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кайли Дженнер поделилась милыми снимками с прогулки. Молодая мама показала, как выглядит ее дочь в коляске, чем покорила социальную сеть Instagram.
Модель и актриса активно ведет свой блог, где публикует кадры из своей жизни. Ежедневно миллионы подписчиков увлекательно комментируют сообщения Кайли Дженнер. Особенно поклонникам модели нравятся очаровательные снимки ее маленькой дочери.
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На новых фото ребенок лежит в коляске во время прогулки со звездными родителями – Кайли Дженнер и Трэвисом Скоттом. Девочка сначала смотрит на камеру широко открытыми глазами, а уже на другом снимке сладко спит.
Сторми на прогулке с папой и мамой,
– мыло написала Кайли Дженнер.
Отметим, что с первых дней жизни Сторми стала большой популярностью. Рождение девочки 1 февраля 2018 года ждали миллионы поклонников шоу "Семейство Кардашян". Поэтому новые снимки Сторми получат немало нежных комментариев.