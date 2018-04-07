Кайли Дженнер показала очаровательные фото дочери

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кайли Дженнер поделилась милыми снимками с прогулки. Молодая мама показала, как выглядит ее дочь в коляске, чем покорила социальную сеть Instagram.

Модель и актриса активно ведет свой блог, где публикует кадры из своей жизни. Ежедневно миллионы подписчиков увлекательно комментируют сообщения Кайли Дженнер. Особенно поклонникам модели нравятся очаровательные снимки ее маленькой дочери.

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На новых фото ребенок лежит в коляске во время прогулки со звездными родителями – Кайли Дженнер и Трэвисом Скоттом. Девочка сначала смотрит на камеру широко открытыми глазами, а уже на другом снимке сладко спит.

Сторми на прогулке с папой и мамой,

– мыло написала Кайли Дженнер.

Sleepy Stormi 4/5/18 Публикация от Kylie Jenner (@kyliesnapchat) 5 Апр 2018 в 4:28 PDT

Отметим, что с первых дней жизни Сторми стала большой популярностью. Рождение девочки 1 февраля 2018 года ждали миллионы поклонников шоу "Семейство Кардашян". Поэтому новые снимки Сторми получат немало нежных комментариев.