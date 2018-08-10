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Кайли Дженнер показала пикантные кадры с празднования дня рождения

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Кайли Дженнер 21: фото с празднования
Кайли Дженнер 21: фото с празднования / Фото из соцсетей

Сегодня, 10 августа, светской львице и звезде шоу "Семейство Кардашян" Кайли Дженнер исполняется 21 год. По случаю праздника вся семья собралась, чтобы поздравить знаменитость.

Кайли Дженнер – одна из самых известных бизнесвумен современности. В свой 21 год звезда может похвастаться немалыми достижениями: она успела стать актрисой шоу, успешной моделью, блогером и владелицей косметического бренда. Видимо, это общая семейная черта семьи Кардашян, так как все женщины знаменитого семейства – успешные бизнесвумен.

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Как Кайли, так и Хлоя и Ким – мамы маленьких детей. Поэтому собраться всей семье становится все сложнее. Однако день рождения очаровательной Кайли Дженнер объединил всю семью за столом. Звезды сразу же поделились снимками с шумной вечеринки, которую они организовали для именинницы.

Стоит отметить, что начало праздника получился довольно горячим. Все женщины семьи Кардашян нарядились в соблазнительные наряды, засветив стройные фигуры. Сама Кайли Дженнер пришла на свой праздник в мини-платье цвета фуксии. Собранные в хвост белокурые волосы и яркий макияж дополнили образ именинницы.

 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

 

 

Но не обошлось и без провокационных снимков. На одном фото с празднования звезды позируют перед камерой, показывая нецензурный жест. На другом снимке сестры Кардашян выбрали довольно пикантную позу, чем вызвали шквал эмоций у поклонников.

"Сестры собрались на день рождения Кайли! Не волнуйтесь, вместе с Кортни", – игриво написала Ким Кардашян.

 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

 

Теги: Новости США LifeStyle Кайли Дженнер Кендалл Дженнер Ким Кардашян
Источник: 24 Канал
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