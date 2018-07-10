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22:57, 6 июля
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Кайли Дженнер показала уменьшенные губы в яркой фотосессии

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Кайлі Дженнер в кампейні Kylie Cosmetics
Кайлі Дженнер в кампейні Kylie Cosmetics / Instagram / @kyliejenner

Звезда реалити-шоу о "Семейство Кардашян" на днях призналась, что отказалась от использования филеров. Девушка решила снова продемонстрировать, как изменились ее губы.

Кайли опубликовала очередные фото с яркого фотосета, на которых можно разглядеть уменьшенные губы звезды. Она обвела их контуром и добавила оранжевый оттенок, но от филеров окончательно отказалась. Для съемки девушка надела соблазнительное латексное одеяние.

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Кайли Дженнер в кампейне Kylie Cosmetics


Кайли Дженнер в кампейне Kylie Cosmetics

Также в ее Instagram появились новые фото, где Дженнер вместе с блогером Анастасией Караниколау второй раз позируют перед камерой. На фотографии опять заметно, насколько уменьшились губы светской львицы. Однако такой отказ от "инъекций красоты" все равно очень нравится ее подписчикам.

 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Молодая предпринимательница дополнительно анонсировала выход новой летней коллекции палеток для макияжа и блесков Kylie Cosmetics, которые поступят в продажу в эту пятницу, 13 июля.


Новая линейка Kylie Cosmetics


Новая линейка Kylie Cosmetics


Новая линейка Kylie Cosmetics

Теги: LifeStyle Красота Мода Кайли Дженнер
Источник: 24 Канал
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