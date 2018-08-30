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Кайли Дженнер повторила имидж своей сестры Ким Кардашян: фотосравнения

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Кайли Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Светская львица Кайли Дженнер часто экспериментирует со своей внешностью, за что ее часто сравнивают с другими звездами. На этот раз можно с уверенностью сказать, что 21-летняя бизнесвумен повторила имидж своей старшей сестры Ким Кардашян.

В своем Instagram звезда опубликовала несколько фото, на которых позирует в обтягивающем платье ниже колен черного цвета, в белых кроссовках с черной сумочкой. Однако ее прическа сразу же привлекает внимание, ведь ее длинные белокурые волосы с черными корнями очень напоминает стиль Ким Кардашян весной. Тогда звезда долгое время ходила с таким же цветом волос, часто меняя только длину волос.

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Кайли Дженнер в соблазнительном образе

Кайли также не боится экспериментировать с каре или с длинной шевелюрой, поскольку ее стилисты часто наращивают дополнительные волосы. Ее близкий друг и визажист Ariel оставил комментарий под одним из фото, отметив, что: "God is really a woman" (Бог действительно является женщиной). Стоит добавить, что таким образом он ссылается на новую песню Арианы Гранде под названием "God is a woman", которая уже взорвала музыкальные чарты.

Комментарий визажиста Ariel

Теги: LifeStyle Мода Кайли Дженнер Ким Кардашян
Источник: 24 Канал
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