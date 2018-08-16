Кайли Дженнер предстала в новом имидже: фото
Бизнес-леди и звезда соцсетей Кайли Дженнер, которая недавно отпраздновала 21-й день рождения, кардинально изменила прическу. Девушка обрезала длинные волосы и перекрасилась в блондинку.
Кайли любит экспериментировать с волосами и имеет коллекцию стильных париков, однако в этом случае она заверила, что она обрезала настоящие волосы.
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Сейчас Дженнер выглядит словно близнец своей старшей сестры Ким Кардашян, которая также обрезала каре.
Источник: 24 Канал
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