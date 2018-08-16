Кайли Дженнер предстала в новом имидже: фото

Бизнес-леди и звезда соцсетей Кайли Дженнер, которая недавно отпраздновала 21-й день рождения, кардинально изменила прическу. Девушка обрезала длинные волосы и перекрасилась в блондинку.

Кайли любит экспериментировать с волосами и имеет коллекцию стильных париков, однако в этом случае она заверила, что она обрезала настоящие волосы.

Читайте также: Кайли Дженнер – 21: что надо знать о самой молодой миллионерше

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 14 Сер 2018 р. о 7:47 PDT

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 14 Сер 2018 р. о 7:53 PDT

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 15 Сер 2018 р. о 2:32 PDT

Допис, поширений Kylie Jenner (@kingkjvogue) 14 Сер 2018 р. о 8:28 PDT

Допис, поширений Kylie Jenner Snapchats (@kyliesnapx) 14 Сер 2018 р. о 3:04 PDT

Сейчас Дженнер выглядит словно близнец своей старшей сестры Ким Кардашян, которая также обрезала каре.